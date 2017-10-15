تعرف على أسباب طرد أكاديمية “جوائز الأوسكار” للمنتج السينمائي هارفي واينستين

قررت “الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها”، التي تمنح جوائز الأوسكار، طرد المنتج السينمائي هارفي واينستين من صفوفها، بعدما اتهمته نحو ثلاثين امرأة بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وأعلنت الأكاديمية التي عقدت اجتماعًا طارئًا أمس السبت، في بيان أن “القرار حصل على أصوات أكثر من الثلثين المطلوبة”.

وأضاف البيان، “لا ننأى بأنفسنا عن شخص لا يستحق احترام زملائه فحسب، بل نوجه رسالة نؤكد فيها أن زمن التجاهل المتعمد والتواطؤ المهين مع الاعتداءات الجنسية، والتحرش بمكان العمل في أوساطنا، قد ولّى”.