منع عرض فيلم مسيء للمغرب في المهرجان الدولي للسينما في بيروت

تدخلت السلطات اللبنانية لمنع عرض فيلم “3 كاميرات مسروقة” في المهرجان الدولي للسينما الذي انطلقت فعالياته، أمس الأربعاء بالعاصمة بيروت، بعدما تبين أنّ مضمونه يسيء للمغرب.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم ضمن الأفلام الوثائقية للدورة الـ17 من المهرجان، وقد حضر وفد من البوليساريو بجوازات سفر جزائرية لتقديمه.

والفيلم يقدم المغرب كدولة مستعمرة للصحراء الغربية، وتم تصويره حسب صانعيه “صحافيون صحراويون اضطروا للتخفي بكاميراتهم لرصد تدخلات عنيفة للشرطة المغربية خلال تفريق احتجاجات سلمية بالأقاليم الجنوبية”.

وقام السفير المغربي في بيروت بلقاء مجموعة من المسؤولين على مستوى وزارة الخارجية والمغتربين، والمديرية العامة للأمن العام اللبناني، و”تيار المستقبل”، الذي يقوده سعد الحريري، لتوضيح الإساءة التي يتضمنها الفيلم للمملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وبناء عليه خلصت لجنة مكونة من 6 وزارات، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الإعلام، إلى أن “الفيلم يُسيء إلى البلد الشقيق المغرب”، وتقرر اتخاذ قرار برفضه حسب القوانين الجاري العمل بها في لبنان.

وأبلغت إدارة المهرجان بعدم عرض الفيلم المتعلق بـ”الصحراء الغربية” لعدم حصوله على ترخيص مسبق، نظرا لما يتضمنه من محتوى يسيء إلى دولة شقيقة.

ومن جهة أخرى، تغيب الأفلام المغربية عن المهرجان الذي يترأس لجنة تحكيمه هذه السنة المخرجين الأميركي جوناثان نوسيتر، والأرجنتيني سانتياغو أميغورينا.