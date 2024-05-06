بعد فوزه بالبوكر.. الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يوجه رسالة من السجن

بعث الأسير الفلسطيني باسم خندقجي، رسالة مهربة من سجن "ريمون" الإسرائيلي، حملت أول تعليق على ترشيح روايته "قناع بلون السماء" للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر".

وكانت رواية "قناع بلون السماء"، التي كتبها خندقجي في سجنه، قد فازت بالفعل بجائزة "البوكر" للعام 2024، من بين 133 رواية شرت بين تموز/ يوليو 2022 وحزيران/يونيو 2023.

وقال باسم خندقجي: "أبعث تحيتي عبر قصاصة ورق تم تهريبها من أعماق سجون الاحتلال الإسرائيلي.. لا أعلم بصراحة ما الذي يجب علي كتابتي إليكم في لحظة الإرباك والتوتر هذه، فأنا أكتب في الخفاء خشية أعين السجانين، بعد أن تمت معاقبتي ومصادرة كتبي وأوراقي وأقلامي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد علمها بأمر ترشح روايتي للجائزة".

وأضاف: "إنني مرتاح رغم ذلك لأنهم وإن تشددوا في عقوبات السجن ومصادرة الحرية فلن يستطيعوا أبداً مصادرة أحلامي وأبطال رواياتي وطموحات شعبي الفلسطيني الصامد في غزة وخارجها، والساعي إلى التحرر والسلام".