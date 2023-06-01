اختيار 28 كتابًا ضمن مبادرة "مئة كتاب" السعودية

أعلنت "مؤسسة أدب" عن اختيار 28 كتابًا ضمن أول دفعة من مبادرة تدعم تأليف 100 كتاب، فيما ستعلن أسماء الكتب الأخرى لاحقًا.

وتأتي مبادرة "مئة كتاب" في إطار جهود تعظيم المحتوى الثقافي السعودي والعربي بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030، وتطلعاتها، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".