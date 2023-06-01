اختيار 28 كتابًا ضمن مبادرة "مئة كتاب" السعودية
أعلنت "مؤسسة أدب" عن اختيار 28 كتابًا ضمن أول دفعة من مبادرة تدعم تأليف 100 كتاب، فيما ستعلن أسماء الكتب الأخرى لاحقًا.
وتأتي مبادرة "مئة كتاب" في إطار جهود تعظيم المحتوى الثقافي السعودي والعربي بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030، وتطلعاتها، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".
وتهدف المبادرة إلى تمكين المؤلفين السعوديين من تقديم إسهامات تثري المحتوى الأدبي، حيث شملت مجالات متنوعة كالنقد والفلسفة، والشعر، واللغة والعلوم، والاجتماع والسياسة، والنثر والرواية، والتاريخ والثقافة، وذلك بدعم من الصندوق الثقافي.
وتوفر المبادرة خط إنتاج مستمر ومستدام للمؤلفين، بدءًا من التعاون معهم في اختيار المادة ثم تطويرها ومراجعتها وتنفيذها، وانتهاءً بطباعتها ونشرها وتسويقها عبر منصات "أدب"، والمتاجر الإلكترونية، ومعارض الكتاب الدولية.