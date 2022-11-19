الشاعرة قمر صبري الجاسم: أود أن يكون الفرح هو الملهم للأدب وليس الحزن

وهنا نص الحوار مع الشاعرة قمر صبري الجاسم:

تؤمنين بتداخل الفنون، وقد تحولت من الرسم على الورق إلى الرسم بالكلمات، كيف أثر حبك للفن التشكيلي والموسيقى على موهبتك الشعرية؟

أي شيء يبعث البهجة يؤثر بي، الطبيعة، العصافير، الموسيقى، أي مشهد سعيد يبدأ بتشكيل قصيدة في داخلي، ففي حياتنا الكثير من المآسي والحزن والوجع، وعلى عكس ما هو معروف أن الحزن يصنع الإبداع، أود أن يكون الفرح هو الملهم، فإن لم أجده، كتبت ما أتمناه، الكتابة عن أشياء تحدث تتحول إلى سيرة ذاتية آو معرفية.

يجب أن نكتب عما نتمنى أو ما سيحدث، رؤيا ورؤية، يأتي هنا تداخل الفنون ليشكل لوحة جمالية، حتى ولو كانت حزينة.

قلت في أحد تصريحاتك إنك مزجت بين الشعر والقصة في ديوان "قصص قصيدة جدا".. كيف ذلك؟

انطلقت من قصيدة اسمها "حينا" ذكرت فيها أهالي الأشخاص والأماكن، والتغير الزماني منذ الصبح إلى المساء، ثم ذكرت في القصائد التالية تفاصيل عن الأشخاص الذين ذكرتهم والأماكن أيضاً.

وفي القسم الثاني ما حل بهم بعد عشرين عاما، وختمت بقصيدة عن الحي نفسه وماذا حل به في الأحداث الأخيرة. يمكن للقارئ أن يقرأ كل قصيدة منفصلة بأجوائها وحالتها، ويمكن أن يجد تسلسل الأحداث عندما يقرأ الديوان كله.

عين الشاعر ترى الواقع بكثير من القلق الوجودي، هل برأيك يتفاعل المتلقي العربي اليوم مع هذا القلق ويستوعب رسائل الشعر والمبدعين بشأن واقعهم؟

أردت إيصال الكثير من الرسائل في ديواني "للعاطلين عن الأمل" الصادر 2004، وحدث كل ما كنت أضعه بين السطور، لكن ردة الفعل أن القارئ عندما حدث ما كنت أخشاه اعتقد أنني كتبت هذه القصائد الآن... وصرت أخاف من رؤيا قلمي..