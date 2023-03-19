في المجموعة الشعرية "حارس الضحيّة".. خطى نحو تفكيك المتاهة

أما الصور الشعرية في المجموعة، فتأتي ملهمة، محفزة للحواس، وللخوض في تجارب حسية، تزيد من تفكيك هوية الإنسان، ونثرها، مثل كتلة غبار. ويتحقق في القصائد، البعد التلميحي، والرمزي، على مدار 149 صفحة من القطع المتوسط.

متاهة

فيما يتأمل عثمان حسين المتاهة، يلاحقها عبر الجسد المفكك، والنوايا الشيطانية، ليتغلب على الخوف من الثبات والحواجز.

وإن العمر عنده يتحدد في مربعات، لكل مربع فيه وعيه الخاص، لكنه يعبّر خلال قصائده عن اتساع المشقة واللهاث، مع مرور الزمن، وكأنما أراد أن يقول بأن المتاهة تكبر، كلما تقدم المرء نحو مربعه الأخير.

أما صفة التقافز الملازمة للكريات، التي يتناولها في شعره، فإنها تزيد من إمكانية تحقق اللعبة، اللعبة التي لا تتوقف مع العالم الملغّز، لجسد هزيل، لا يرجو إثبات وجوده، ولا أن يراه أحد، بقدر ما يرجو النجاة.

والسوء كمعنى، في نص عثمان حسين، هو الشبح الذي يقف فاتحاً ذراعيه في نهاية الطريق. فلا شيء يوقف سرعة العمر، فيمنع الاندفاع نحو الهاوية، أو نحو سلوك القبيلة المحيط بالإنسان، هذه الفوضى، وهذا التكوين المشتّت للجسد، كله يندفع باتجاه سوء الخاتمة.

يكتب عثمان حسين، في نص "حتى لو بدا يحث الخطى عن الأفول":

"تركت الكريات تتقافز بخفّة، صوب متاهة يصعب شرحها.

بعد الخمسين، تعرّفت على أبجديات القبيلة،

وعدتني بالحماية من سوء الختام،

وأنكرت كوابيسها، وعصاها التي لا تُشق".

كورال آهات

ويبدو المكان في نصوص عثمان حسين، "كأنفاس" للمشاعر، إذ تتحول الأحاسيس في يده ألواناً، يضعها بأنفاسه الظاهرة، كبعدٍ صوتي في النص.