"معرض الكتاب الدولي" ينفض عن بنغازي الليبية غبار الحرب

تعيش مدينة بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، على وقع معرض بنغازي الدولي للكتاب هذه الأيام، والذي يستضيف 200 دار نشر عربية ويستقطب يومياً آلاف الزوار، في مؤشر على بداية تعافي البلد، ونفض غبار الحرب عن المدينة.

وعلى امتداد أسبوع بداية من يوم السبت 15 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، تستضيف بنغازي معرض الكتاب الدولي تحت شعار "بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن"، بمشاركة دور نشر من 13 دولة عربية، إضافة إلى دور النشر المحلية.

ويتضمن المعرض 132 ألف عنوان في اختصاصات متنوعة من العلوم والأدب والثقافة، موزعة على 244 جناحاً، إضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية المصاحبة من أمسيات ثقافية وتوقيعات للكتب، بينما تحضر مصر كضيف شرف في هذه الدورة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، فقد "زار المعرض نحو 5 آلاف شخص خلال يوم واحد، قادمين من بنغازي ومدن أخرى مجاورة، في مؤشر على تعافي المنطقة واستتباب الأمن فيها"، على ما يؤكده القائمون على المعرض.