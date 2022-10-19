"معرض الكتاب الدولي" ينفض عن بنغازي الليبية غبار الحرب
تعيش مدينة بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، على وقع معرض بنغازي الدولي للكتاب هذه الأيام، والذي يستضيف 200 دار نشر عربية ويستقطب يومياً آلاف الزوار، في مؤشر على بداية تعافي البلد، ونفض غبار الحرب عن المدينة.
وعلى امتداد أسبوع بداية من يوم السبت 15 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، تستضيف بنغازي معرض الكتاب الدولي تحت شعار "بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن"، بمشاركة دور نشر من 13 دولة عربية، إضافة إلى دور النشر المحلية.
ويتضمن المعرض 132 ألف عنوان في اختصاصات متنوعة من العلوم والأدب والثقافة، موزعة على 244 جناحاً، إضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية المصاحبة من أمسيات ثقافية وتوقيعات للكتب، بينما تحضر مصر كضيف شرف في هذه الدورة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، فقد "زار المعرض نحو 5 آلاف شخص خلال يوم واحد، قادمين من بنغازي ومدن أخرى مجاورة، في مؤشر على تعافي المنطقة واستتباب الأمن فيها"، على ما يؤكده القائمون على المعرض.
"معركة الفكر"
أوضحت وكالة الأنباء الليبية أن "الإدارة التنفيذية للمعرض قررت أمام هذا الإقبال الملحوظ، زيادة عدد ساعات استقبال الجمهور خاصة أمام الازدحام الذي يشهده المعرض خلال الساعة الأخيرة قبل الإغلاق".
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، قال في افتتاح المعرض إن هذا الحراك الثقافي الذي تشهده بنغازي "دليل على أنها بدأت بداية جديدة عبر معركة الفكر"، وتنشر رسالة مفادها أن "بنغازي آمنة ومبدعة وتقرأ"، بحسب تعبيره.
وعرفت مدينة بنغازي فترة عصيبة من أصعب المراحل التاريخية التي عاشتها بين عامي 2013 و2017، مع سيطرة مجموعات مسلحة عليها ووقوع سلسلة تفجيرات مروعة، إضافة إلى اندلاع معارك طاحنة بين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وقوات الجيش استمرت ثلاثة أعوام، وانتهت باستعادة السيطرة على المدينة.
الثقافة سلاح المرحلة
من جهتها، علقت عضو اللجنة الإعلامية لمعرض بنغازي، سليمة الدرسي، بأن "توقيت المعرض مهم جداً وحساس لبنغازي"، معتبرة أن "الثقافة سلاح المرحلة بعد أن عرفت تجارب صعبة في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المسلحة التي شهدتها، وما زالت تتأثر مثل أي مدينة ليبية بالظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد".
وأكدت الدرسي في تصريحات إعلامية أن "تنظيم حدث مثل هذا على بساطته يخلق شعوراً إيجابياً، وسط أكوام من الضغوط والمشاعر السلبية التي تثقل كاهل الليبيين"، بحسب تعبيرها.
بدوره، أشاد عضو اتحاد الناشرين العرب أحمد عبدالمنعم، بالمعرض قائلاً: "هذا النوع من المحافل الدولية في بنغازي يمثل فرصة كبيرة لسكان المدينة للتعرف على الثقافات المختلفة، خصوصاً في ظل مشاركة 200 دار نشر عربية بكتب تنوعت ما بين علمية وثقافية".