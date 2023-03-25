كيف يعمل القوس في القصة القصيرة؟

وخلال عملية السرد، يلاحق العقل والمشاعر خيط السرد، أينما تحرّك لأنه يعلم تماماً، أن في هذا الخيط، يختبئ المعنى الذي يلهث خلفه الذهن والمشاعر، كلٌّ بطريقته.

إن الطريقة التي تتقافز من خلالها أحداث القصة، لا تأتي هكذا بعشوائية، بل تمشي الحكاية على طريق متعرّج، بهدف لفت انتباه العقل، وتعليقه بمسار السرد، عبر منحنى سردي يصعد تدريجياً، خلال الحدث الأولي للقصة، وهو ما يطلق عليه "قوس القصة".

هذا القوس، هو سر المتعة داخل القصة، والإنسان دوماً يلاحق المتعة والغامض، ويبذل الكثير من مشاعره من أجل الوصول لفكرة ما، داخل القصة أو الرواية.

حجر محرّك

في القصة هنالك ميزة، تجعل منها رائجة بين الناس، من خلال سرعة صعود قوس القصة، وتحقيقه قمة سردية، وذروة من المشاعر، يمكن ملامستها خلال السرد، وهو الأمر الذي يأخذ وقتاً أطول للتحقق في العمل الروائي.

وتكمن أهمية القوس داخل القصة القصيرة في كونه الحجر المحرّك لشكل ومنحنى القصة الأخير، إذ إن الأحداث داخل القصة تمضي في خط مستقيم ممل، دون القوس.

وهنا تتحقق هدفية السرد، من خلال القوس القصصي، فالأحداث داخل القصة ما هي إلا عربات متتابعة على الطريق، ودون خبرة القاص في تحريكها، بمهارة، صعوداً وهبوطاً، ووضع كفتيّ الميزان بينها، بحيث تتأرجح في ذهن القارئ، فإنه لا جدوى ولا قيمة، ولا هدف للسرد من الأصل.