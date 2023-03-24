في رواية "دليل جدتي لقتل الأوغاد".. تحليل للتعديات الاجتماعية والذكورية

شخصيات متباينة

وتتباين شخصيات العمل في طبيعتها ودوافعها، فالسيدة نصرة، المناضلة المشاركة في الدفاع عن مصر في حرب أكتوبر عام 1973، مثّلت الجدة الشخصية البؤرية في العمل، إذ هي التي تحرك القناعات، وتتغلغل بين الأحداث، من خلال جهوريتها، وطريقتها الصلبة في مواجهة قتامة الواقع، فكانت بمثابة دليل لقتل الأوغاد ومنعهم من تكرار جرمهم.

صراع نفسي

أما شخصية عيسى، المراهق الصغير، الذي تتأزم حياته بفعل ديستوبيا المجتمع، ويعاني صراعا نفسيا، يعزله عن الواقع لوقت طويل، وتكون صدمته مع زوج أخته، لحظة حاسمة في الرواية. يقول عيسى:

❞ زوج أختي انتهكني، فأخرستني أمي وعنفني أبي.

لم يرأف والداي لحالي، ولم يحنُوَا عليَّ.‬‬

لم أتلقَّ معاملة إنسانية إلا من كلبي ❝.‬‬

حوارات

وعلى طريقة الميكروفون السردي المتعدد، "البوليفوني" تتمكن كل شخصية خلال السرد، من طرح أفكارها والدفاع عن قناعاتها مطولًا.

فنجد "بتول" الشخصية المتوترة العنيفة، التي تحمل ذكرى سوداء في مخيلتها، جراء تعرضها للتحرش، في طفولتها، من معلمها، كما وتضع عصبة على مشاعرها تجاه أبيها، الذي خنق براءتها في تلك الحادثة عبر إتمام عملية ختانها، بحجّة الميل الجنسي المفترض.

حرية

أما الأم، صابرين، فتدفع ثمن حادثة قديمة، في بداية العمر، إذ يهملها زوجها، وتبقى مثل أي قطعة أثاث منزلية لمدة سبعة أعوام، ويتحول هو إلى وحش يتزوج النساء واحدة تلو الأخرى.

لكن صابرين اكتشفت الجزء الحر من شخصيتها، بفعل الدفع الاجتماعي من حولها، إذ تحولت إلى ضحية عنف الجميع من حولها، فتلاشت غمامة الخوف من نظرة المجتمع إليها.

وعرفت السيدة أن الطريق نحو التحرر، يكون بهدم كل الأجساد الحيوانية التي اعترضت طريقها، فكانت بحاجة إلى إطلاق طلقتين من مسدس الجدة نصرة، وصفعة وجه، مرّنت من خلالها يدها، وذهنها، على الحرية.