"السوق المريضة.. الصحافة في العصر الرقمي" لكرم نعمة.. تداعيات أزمة وجودية

يناقش كتاب "السوق المريضة.. الصحافة في العصر الرقمي" للكاتب والصحفي العراقي كرم نعمة الصادر مؤخرا عن "دار لندن للطباعة والنشر"، واقع الصحافة الحالي، الذي تحول إلى "أزمة وجودية"، إن جاز القول.

وأوضح كرم نعمة، في حواره مع "إرم نيوز"، أن الكتاب لا يكتفي بشهادات عما تعانيه الصحافة من متاعب تحديات في الزمن الرقمي بل يقدم حلولا، حيث إن "الصحفي مطالب اليوم بصناعة جيله من القراء المتواجدين في منصاتهم الشخصية أو هواتفهم الذكية وإعادة صناعة الصحافة بدل استبدالها"، حسب تقديره.

وهنا نص الحوار مع الصحافي كرم نعمة

"السوق المريضة.. الصحافة في العصر الرقمي"، هل هو توثيق وتحليل لما تعانيه الصحافة اليوم من أزمة وجودية؟

مفردة توثيق قد تكون جديرة بالتعبير عن متن الكتاب، لكنها لا تفي بالغرض ولا توصل التعريف كاملا بكتابي الخامس.. والتوثيق هنا في شهادتي الصحفية على أكثر من عقد على الأزمة الوجودية التي تعيشها الصحافة، كنت شاهدا وفق المبدأ الصحفي الذي يقول بكل تواضع سمعت وشاهدت، ولا يقول فعلت.

لكنني لم أكتفِ بدور الشاهد في متن هذا الكتاب، بل ذهبت أبعد عندما حاولت ربط القارئ العربي بأزمة الصحافة العالمية وكل ما تواجهه، بمتابعة تداعيات الأزمة الوجودية ليشعر الصحفيون العرب بأنهم ليسوا وحدهم يعيشون في كنف تلك الأزمة..

وساهمت بإطلاق الأسئلة واقتراح الحلول الممكنة وما يساور المجتمعات الديمقراطية من قلق على مصير الصحافة بوصفها التعبير الأمثل لربطها بديمقراطية حرة من الأفكار والمعلومات، محاولا تشجيع المجتمعات العربية على إبداء قلق أكثر على صوتها المعبر والمخلص لجوهر الصحافة بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحنجرة العميقة.

خصصت فصلا في الكتاب لتؤكد أن المشكلة في الصحافي أيضا وليس في القراء، كيف ذلك؟

يميل الصحفيون إلى اعتبار أنفسهم مواهب فردية، مدفوعين بغرائزهم الجريئة، يجدون ويكشفون قصص الآخرين. بدلا من ذلك، يجب أن يفكروا في عملهم كعنصر واحد ضمن نظام شامل، لأننا كصحفيين لم نعد وحدنا في بناء غرف الأخبار وإعادة تسويقها.

والمعضلة أن الصحفيين لا يمتلكون الجواب في تعريف أنفسهم ومَن هم في العصر الرقمي، وما أهمية عملهم بين جيل الهواتف الذكية، ولسوء الحظ أن التاريخ نفسه عاجز عن تقديم دروسه لهم من أجل استلهامها.

صحيح أن التاريخ قد أرّخ لكل الإنجازات الصحفية في مدونته، لكن تلك المدونة على ضخامتها لا تقدم درسا في العصر الرقمي، إنها مدونة الحنين والمجد الآفل ليس إلا، والتاريخ ليس أبا ضامنا للصحافة من أجل مستقبلها، لأن السوق المريضة تزداد مرضا، وكل ما يقدم من الدواء لحد الآن ليس ناجعا ومؤملا بالشفاء.

وما يحدث اليوم أننا كصحفيين نعزل أنفسنا في فقاعات أيديولوجية وحكومية وتجارية ونتعرض فقط لآراء الذين لديهم طريقة تفكيرنا نفسها؛ فعندما يدير الصحفي ظهره للأفكار المبتكرة، والخضوع لسيطرة الشركات والحكومات، فإنه سيجعل من الصحافة مقبرة لنفسه، مثلما يسهم في إبقاء مهنته راقدة في السوق المريضة.

لذلك بإمكان الصحفي إعادة اختراع مهنته وليس التخلي عنها، كما يحدث لنسبة كبيرة من الصحفيين الذين افتقدوا إلى الثقة بالمستقبل.