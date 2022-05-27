جيتانجالي شري أول هندية تفوز بـ"بوكر" الدولية عن روايتها "ضريح الرمل"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فازت الروائية جيتانجالي شري بجائزة ”بوكر“ الدولية المرموقة عن روايتها ”ضريح الرمل“ (Tomb of Sand) المترجمة من اللغة الهندية، لتصبح بالتالي أول هندية تحصل على هذه المكافأة.

وتتناول رواية شري قصة امرأة تبلغ ثمانين عاماً تبدأ حياة جديدة غير متوقعة وغير تقليدية بعد وفاة زوجها. وتدور أحداث القصة في شمال الهند.

وباتت رواية ”تومب أوف ساند“ أول كتاب باللغة الهندية يحصل على هذه الجائزة التي جرى تسليمها خلال حفلة أقيمت في لندن مساء الخميس، مع جائزة نقدية تبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار) تتقاسمها الكاتبة مع المترجمة الأميركية دايزي روكويل.

ونقلت وكالة أنباء ”برس تراست أوف إنديا“ عن شري قولها ”لم أحلم قط بجائزة بوكر، ولم أتخيل أنني سأتسلمها“.

وأضافت الروائية المولودة في مينبوري الهندية عام 1957، والتي تعيش حاليا في نيودلهي ”يا له من تقدير كبير. أنا مندهشة وسعيدة وفخورة“.

وأشارت إلى أنّها والكتاب نموذج ”لنتاج أدبي غني ومزدهر باللغة الهندية ولغات جنوب آسيا الأخرى“، مشددةً على أن ”من شأن التعرّف على بعض أفضل الكتّاب بهذه اللغات أن يكون مصدر غنىً للأدب العالمي“.

وقال فرانك وين الذي ترأس لجنة التحكيم، إنّه لم يقرأ كتاباً مماثلاً من قبل، مضيفا أنّ الرواية تحمل معاني الحياة والقوة والعاطفة التي يحتاج إليها العالم في أيامنا هذه.

وتنافست شري مع خمس روائيات أخريات في المرحلة النهائية من الجائزة، من بينهن البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل للآداب والأرجنتينية كلوديا بينيرو وبورا تشونغ من كوريا الجنوبية.

وكانت جائزة ”بوكر“ في العام الماضي من نصيب رواية ”فرير دام“ للكاتب الفرنسي دافيد ديوب.

وجائزة بوكر هي من أهم الجوائز الأدبية المخصصة للأعمال الروائية باللغة الإنكليزية، وذلك منذ تأسيسها عام 1968. تُمنح لأفضل رواية كتبها مواطن من المملكة المتحدة أو من دول الكومنولث أو من جمهورية أيرلندا.

أعضاء لجنة التحكيم في جائزة «بوكر» هم من نخبة النقّاد والكتّاب والأكاديميين، ويتغيّرون كل سنة بغية الحفاظ على مصداقية الجائزة ومستواها.

الجائزة خاصة بالرواية حصرًا، وتُمنح سنويا لعمل واحد مترجم إلى الإنجليزية ومنشور في بريطانيا أو أيرلندا، ويتقاسم المؤلف الأصلي والمترجم القيمة المالية للجائزة وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني، والجائزة لها تأثير على الكاتب الذي يفوز بها، إن كان معنويًا (ترجمات وشهرة عالمية)، أو ماديًا (قيمة الجائزة وانعكاسها على مبيعات الكتب).