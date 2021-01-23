مجموعة "إكرام الأرملة دفنها".. حفاوة خاصة بالخارجين عن المألوف

تجسد المجموعة القصصية ”إكرام الأرملة دفنها“ الصادرة حديثا للكاتب المصري أيمن جبر، دعوة للانعتاق والتحرر من المفاهيم الاجتماعية والقوالب السائدة، والتسلح بالوعي والشجاعة لطرق مسالك جديدة وإبداع أفكار خلاقة.

وتنادي قصص المجموعة بضرورة التغيير وتفكيك القضبان والتحليق في عالم رحب يتسع للجميع ويحتفي بكاسري الأغلال والخارجين عن المألوف.

وتتضمن المجموعة 9 قصص قصيرة؛ هي ”إكرام الأرملة دفنها“، و“الثور والثورة“، و“المغتصبون“، و“ترياق الفزع“، و“السجين النبيل“، و“الفخ“، و“القهر“، و“على نظافة“، و“مدينة المثقفين والنخبة“، فضلًا عن رواية قصيرة عنوانها ”ببساطة“.

واتسم أسلوب الكاتب في مجموعته بالإيجاز والتكثيف والاعتماد على عنصر التشويق، لتحمل القصة القصيرة رسالة الكاتب الأخلاقية وقناعاته بسلاسة دون مبالغة في فرض الرأي.

وتسلط المجموعة الضوء على معاناة المرأة الوحيدة عقب فقدان شريكها، وما تتعرض له من أحكام نمطية تلسعها بها سياط المجتمع الشرقي الموغل في انغلاقه.

وتقول بطلة قصة ”إكرام الأرملة دفنها“، ”انطلق نقاش صاخب بيني وبين أخي وأختي، يضغطون علي بقوة كي أوافق على زواج أمي الأرملة، التي جاوزت الأربعين من عمرها، وأنا أرفض بعناد وتحامل، حجتهم أن جميعهم متزوجون ولهم حياتهم، لم يتبق إلا أنا التي سوف أُزَف قريبا، ستكون أمي وحيدة ومن حقها أن تقتنص فرصة الزواج، هو أرمل طيب السيرة، ونعرف عنه ما يجعلنا نطمئن إلى أنه سوف يصونها“.

وتضيف: ”لم أكتفِ بالرفض، أهنتها أمام الجميع، فما الذي يجعلها تتزوج ثانية! هل مازالت تشتاق للرجال! لماذا لا تظل وفية لذكرى أبي! لماذا تجلب لنا الإحراج والتعرض لألسنة الناس! تلك الزيجة سوف يستنكرها جميع من نعرف، وتملكتني طاقة شريرة جعلتني لا أتورع عن جرح وإهانة وقهر أمي“.

وإلى جانب الواقعية الظاهرة في قصص المجموعة، يلجأ الكاتب إلى الرمزية لدواعٍ جمالية وأخرى تنأى به عن الرقابة؛ حيثُ يقول في قصة ”الثور والثورة“: ”ارتبك الجميع وانتشر الهلع، وأسرع الفرسان بالتجمع أمام الثور وقاموا بقتله في الحال، مات الثور مبتسما، فقد انتقم وسخر من الجميع، وأحبط الجميع، وأعطى درسا للجميع“.

ويضيف بلسان الراوي العليم ”من الصعب التنبؤ بما في نية الثور حين يهيج وينطلق للأمام، هل سيتجه للراية أم للمصارع؟ والدروع التي يرتديها الفارس لا تجدي مع قوة قرون الثور“.

وتشدد قصص المجموعة على ضرورة التفكر في القضايا الوجودية وتحري المنهج العلمي في البحث والتقصي والابتعاد عن الأحكام العاطفية.

وجاء في قصة ”الفخ“ على لسان بطلها المُفكر المخضرم ”من يسمع كلمات قليلة؛ مثل كلماتي، ثم يغير عقيدته، يعش حالة من الخِفَّة، ولذلك يسهل عليه إن سمع كلمات أخرى مختلفة وبها منطق، أن يعود لعقيدته الأولى أو ينحرف لعقيدة ثالثة، ولهذا فمن هلل لك مُرحِّبا لسماع قرارك هم الذين سوف يهاجمونك ويتهمونك حين تعود عن قرارك“.

ويضيف في موطن آخر من القصة، منتقدا التخلف الاجتماعي وما يصاحبه من خلل في المعايير، ”نحن في مجتمع شديد التخلف، ليس المبدأ هو حرية الاعتقاد، بل المبدأ هو مسار الانتقال“.

وتتطرق المجموعة لظواهر تفشت في المجتمعات العربية كمظهر من مظاهر الحياة الاستهلاكية المعاصرة وتفكك الأسر وتأثر الجيل الفتي بتبعات الثورة الرقمية؛ على غرار إدمان الشاب ياسر على المخدرات، ومعاناة والدته للعودة به إلى جادة الصواب.

ويقول الكاتب في قصة ”ترياق الفزع“، ”أصبح العراك الصاخب بينهما هو الروتين اليومي؛ صراخ وبكاء وانفعال، تطور للتلويح من ياسر بالعنف، ثم إلى عنف مباشر، والأم تصر على أن يقبل الولد العلاج في مصحة وترفض إعطاءه المال“.

وللمفاجأة، عوضا عن تعافي الشاب، تنجر والدته إلى الإدمان، في تغير مفاجئ لمسار الأحداث؛ يقول الكاتب في القصة عينها ”لم يعد يجدي العتاب أو الغضب فالنتيجة محسومة ووقعت في الفخ وأصبح في البيت مدمنان، لم تجد الأم سبيلا سوى أن تخضع له وتعطيه المال كي يجلب لهما المخدرات“.

ونلمح في الرواية القصيرة ”ببساطة“ التغير السلمي للمجتمع، بطريقة إيجابية مفتاحها شخصيات وأفراد مُلهِمون ومتحررون من قيود المألوف، وصاغها الكاتب بتكثيف متقن، فهي على الرغم من قصرها تبدو مستوفية لأركان الرواية الفنية.

وفي حديث لـ“إرم نيوز“؛ قال جبر: ”قصص المجموعة في جوهرها تلح على فكرة الإفلات من عقلية ونفسية سير القطيع، فالقطيع تجرفه وتغمره الحركة الموجية الجماعية، فيجذب الأفراد لتكون لهم الفكرة والنفسية والعاطفة نفسها والفعل ورد الفعل نفسه، وفي هذا خطر وخطأ كبير، فانتقيتُ من المجتمع أفرادا يحررون وعيهم وإرادتهم لينتجوا فعلا مختلفا ملهما للقارئ“.

والمجموعة القصصية ”إكرام الأرملة دفنها“ من إصدارات دار النخبة للطباعة والنشر والأبحاث، مصر، 2021، وتقع في 152 صفحة من القطع المتوسط.