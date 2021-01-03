الشابة اليمنية رئام الأكحلي توقع روايتها الأولى "شجرة البتولا"

احتفلت الكاتبة والروائية اليمنية الشابة رئام الأكحلي، السبت، بتوقيع أول أعمالها الروائية في حفل خاص، في صنعاء.

وأشهرت الأكحلي، روايتها التي تحمل اسم ”شجرة البتولا“ في حفل استضافه مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.

وصدرت الرواية عن شركة تكوين العالمية للنشر والتوزيع، وتحتوي الطبعة بين دفتيها على 5 فصول في 259 صفحة، بسرد قصصي وطريقة روائية شيقة.

وتعد رئام الأكحلي، واحدة من الكتاب الشباب ولها كتابات متنوعة نشرتها في مجلات عربية ويمنية ومواقع إخبارية ومنصات متنوعة، ناقشت فيها عددا كبيرا من القضايا الاجتماعية والثقافية قبل أن تتوجه نحو كتابة الرواية.

وتضاءلت الإصدارات الأدبية والفكرية في اليمن بسبب ظروف الحرب؛ ما جعل الكثير من الكتاب والروائيين يفرون إلى خارج البلد؛ بسبب الممارسات القمعية التي يتعرضون لها على يد جماعة الحوثي.