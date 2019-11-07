معرض الشارقة للكتاب يدخل موسوعة غينيس بأكبر حفل توقيع في العالم (صور)

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دخل معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة موسوعة الأرقام القياسية العالمية ”غينيس“ بتسجيل أكبر حفل توقيع في العالم، اليوم الخميس. وشهد المعرض توقيع 1502 من الكتاب إصداراتهم ما جعل الحفل هو الأكبر في العالم.