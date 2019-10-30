افتتاح الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب

تحت شعار (افتح كتابًا.. تفتح أذهانًا) بدأت الدورة الثامنة والثلاثون من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 2000 دار نشر، تمثل 81 دولة من بينها المكسيك ”ضيف الشرف“.

يشمل برنامج المعرض مئات الأنشطة، من بينها الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية وحلقات النقاش وتوقيعات لأحدث الإصدارات وعروض سينمائية ومسرحية، إضافة إلى أنشطة الطفل وركن الطهي.

ويستضيف المعرض 173 كاتبًا وروائيًا، من 68 دولة عربية وأجنبية، أبرزهم التركي أورهان باموق، والإريتري حجي جابر، والجزائري واسيني الأعرج، والسورية شهلا العجيلي، والمصري أحمد مراد، والفلسطيني معتز قطينة، والإماراتية خلود المعلا.

وقال حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في كلمة الافتتاح ”منذ أربعين عامًا لم تكن الشارقة كما ترونها الآن، ولم يكن أحد يتوقع أن تبني كل هذه المنجزات الثقافية، لكننا كنا نعرف أننا واصلون إلى هذه المكانة، وذلك بفضل الله تعالى وبفضل وضوح الرؤية والإصرار على تنفيذها، فالثقافة بنت الصبر كما تعلمت أنا شخصيًا“.

وكرم حاكم الشارقة في افتتاح المعرض، الكاتبة والناقدة اللبنانية يمنى العيد التي اختيرت شخصية العام الثقافية“، وذلك ”تقديرًا لجهودها المعرفية خلال أكثر من أربعة عقود ماضية من الكتابة والتأليف في النص الأدبي العربي“.

وقالت يمنى في كلمة بهذه المناسبة ”أعتز بهذا التكريم الذي هو للثقافة بما عنته لي من قيم إنسانية جمالية، وبما مارسته من كتابة نقدية، سعيت لأن تكون قراءة تتوسل المفاهيم العلمية وتنتج معرفة بالمقروء، يمارسها القارئ وتحرره من سلطة النقد والناقد“.

وأضافت ”آمل أن نحرص على وجود الكتاب، الكتاب الورقي بشكل خاص، الذي نحتفي به اليوم، أن نعمل كي تستمر المعارض ودور النشر العربية في حرصها على ديمومة الكتاب، الكتاب الذي يسهم في تكوين وعينا المعرفي كما في إثراء ثقافتنا العربية بكل ما هو إنساني جميل“.

وشمل حفل الافتتاح تسليم جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب في مجالات الرواية والدراسات والترجمة والنص المسرحي، وكذلك إعلان أسماء الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الحادية عشرة.

ويستمر المعرض في مركز إكسبو الشارقة حتى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويستضيف بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية الدورة السادسة من مؤتمر المكتبات السنوي يومي السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني بحضور أكثر من 400 أمين مكتبة ومتخصص في شؤون المكتبات.