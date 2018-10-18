دبي تستضيف “أكبر معرض للكتاب في العالم”

حطَّ معرض “بيج باد وولف” الضخم للكتاب، الذي يسوق باعتباره أكبر معرض للكتب في العالم، في أول محطة له في الشرق الأوسط ليملأ قاعة ضخمة في دبي بـ3 ملايين كتاب تُعرض على مدار الساعة بأسعار مخفضة.

وانطلق المعرض بمدينة كوالالمبور في ماليزيا العام 2009، ومنذُ ذلك الحين زار مدنًا آسيوية، منها: جاكرتا، ومانيلا، وسيبو، وكولومبو، وبانكوك، وتايبه.

ويأمل منظمو المعرض أن يستقطب 300 ألف زائر خلال إقامته التي تستمر 11 يومًا في دبي.

وقال مؤسس المعرض، أندرو ياب، إنه يتوقع أن يغري العدد الهائل من الكتب الزوار، مضيفًا أنه “في سوق ناضجة مثل دبي، سيتيح ذلك تنوعًا للقراء”.

وتقول الكاتبة الإماراتية روضة المري، التي يباع لها كتاب في المعرض:”مدينة مثل دبي تحتاج لمثل هذا الحدث للمساعدة في تشجيع جيل التابلت (الكمبيوتر اللوحي) على القراءة”.

وأضافت:”نحتاج مثل هذه المعارض، لأنها تشجعنا على القراءة، وتشجعنا على أن نمسك كتابًا، ونشتم رائحته، ويرجعنا مثل هذا المعرض إلى الزمن الجميل، ويدخلنا في متاهات من القصص، والتي نحتاجها بشكل أكيد، وأي جيل يحتاجها”.