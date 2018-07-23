مشاركة 300 دار نشر في الدورة الـ30 لمعرض الأسد الدولي للكتاب بدمشق

تحت شعار “مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني”، تنطلق الأسبوع المقبل الدورة الـ30 من معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 200 دار نشر.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن مدير مكتبة الأسد الوطنية، إياد مرشد، قوله: “يناهز عدد دور النشر المشاركة، السورية والعربية، 200 دار نشر سواء أكان بشكل مباشر أو عن طريق الوكالة.. أي أن مشاركات هذه السنة هي أوسع وأكبر”.

وأضاف أنه “لأول مرة منذ إقامة معرض مكتبة الأسد، تُشكل لجنة تنظيمية عليا برئاسة وزير الثقافة، وتضم ممثلين عن مجموعة من وزارات الدولة المعنية بالشأن الثقافي، وهذه اللجنة العليا باشرت أعمالها منذ بداية العام، ووضعت المسار التنظيمي لهذه الدورة بهدف أن يكون معرض هذه السنة إعادة انطلاق حقيقي لمعرض مكتبة الأسد، كما عهده القراء والمهتمون والباحثون في سوريا“.

ويقام المعرض في الفترة من 31 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب، ومن بين الدول المشاركة لبنان والمغرب وإيران والعراق وروسيا والدنمارك.

ويشمل برنامج المعرض، ندوات ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية، إضافة إلى 55 حفل توقيع كتاب لدور نشر سورية وعربية.

وفي تقليد جديد، اختارت اللجنة المنظمة للمعرض، الفيلسوف أبو نصر محمد الفارابي (874-950 ميلادية) ليكون “الشخصية المحورية” لدورة هذا العام.

وقال مدير مكتبة الأسد الوطنية: “الجديد في هذا المعرض، لأول مرة يتم اختيار شخصية تاريخية للمعرض نحتفي بها.. وقع اختيارنا على الفارابي”.

وأضاف أن “الفارابي هو من أبرز أعلام الفكر الإنساني، وهذه الشخصية المتميزة بحبها للفكر والثقافة والموسيقى، اعتبرناها الشخصية التاريخية الجديرة بأن نحتفي بها ضمن فعاليات معرض مكتبة الأسد الدولي”.

وتابع قائلاً: “يتميز هذا العام أيضًا بوجود مهرجان للأفلام السينمائية يرافق المعرض طيلة أيامه.. ويوميًا هناك عرض لفيلم سينمائي أثناء المعرض”.

وتعيش سوريا على وقع صراع مسلح بين المعارضة المسلحة وحكومة بشار الأسد مستمر منذ سبع سنوات، لكن القوات الحكومية نجحت الأسبوع الماضي في رفع العلم الوطني بمدينة درعا مهد الانتفاضة ضد حكم الأسد.