تونس تغلق أحد الأجنحة السورية المشاركة بمعرض الكتاب (فيديو)

أعلنت إدارة “معرض تونس الدولي للكتاب”، إغلاق أحد الأجنحة السورية؛ لما يحتويه من كتب تحرض على العنف.

وأكدت في بيان لها، ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي، حول عرض أحد الكتب الموجّهة للأطفال والذي يحرّض على العنف.

وأضافت: “لقد تمّ إغلاق الجناح الذي خالف ترتيبات النظام الداخلي للمعرض من طرف لجنة شؤون العارضين، حتى قبل صدور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على “أن تكون كل المعروضات موافقة للقيم الإنسانية السامية الواردة بالدستور التونسي، وللإعلانات والمواثيق الحقوقيّة الدولية”.

واعتبر البيان أن “مثل هذه الممارسات التي تحرّض على العنف والكراهيّة والقتل، غير لائقة بالنشر العربي؛ لذلك يغلق كل جناح يُصدر مثل هذه المنشورات”.

يشار إلى أن أحد زوار المعرض قد تنبه لوجود كتاب موجه للأطفال يحمل عنوان “اللهم ارزقني الشهادة”، وقام بنشر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتقام الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب، من 6 إلى 15 نيسان/أبريل الجاري، بقصر المعارض بالكرم، وبإدارة شكري المبخوت مدير الدورة السابقة.