الشيخ زايد “الشخصية المحورية” لمعرض أبوظبي للكتاب وبولندا ضيف الشرف

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عن أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سيكون هو “الشخصية المحورية” للدورة الثامنة والعشرين التي تنطلق في نيسان/أبريل المقبل.

ويأتي هذا الاختيار تزامنًا مع احتفال الإمارات بعام 2018 “عام زايد” بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده.

وقال مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سيف غباش، إن “الشيخ زايد يعد رجل الثقافة الأول، فقد شكلت قضايا الثقافة وبناء مجتمع المعرفة محورًا أساسيًا مهمًا من محاور اهتمامه، لتحقيق التوازن بين ممارسات أبناء مجتمع الإمارات وسلوكياتهم، وضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد بالتزامن مع بناء مستقبل باهر ومنفتح على الثقافات الأخرى”.

وأضاف “احتفاءً بفكر الأب المؤسس ونهجه، فإن هذه الدورة ستسلط الضوء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعطاءاته وإسهاماته في مختلف الميادين والمجالات”.

وكان الشيخ زايد قد أسس معرض أبوظبي للكتاب في 1981 تحت اسم “معرض الكتاب الإسلامي”، ثم ما لبث أن تحول إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب عام 1986، وأقيمت أولى دوراته في مؤسسة قصر الحصن الثقافي قبل أن يصبح حدثًا ثقافيًا سنويًا بدءًا من 1993، ونُقل إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتقام الدورة الثامنة والعشرون للمعرض في الفترة من 25 نيسان/أبريل إلى الأول من أيار/مايو، في حين اختيرت بولندا “ضيف شرف” في دورة هذا العام.