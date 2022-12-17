ماراثون القراءة الخيري في الكويت يستقطب العشرات
استقطب ماراثون القراءة الخيري الذي أقامته مكتبة "تكوين" في الكويت، اليوم الجمعة، عشرات القرّاء الذين توجهوا، منذ ساعات الصباح، إلى المكتبة للمشاركة في هذا الماراثون الذي حرص القائمون عليه على دمج العمل الثقافي بالعمل الإنساني والاجتماعي.
وأقيم الماراثون في نسخته العاشرة في المكتبة في فرع الشويخ، حيث تم الإعلان مسبقًا عن موعده من قبل المكتبة التي وجَهت دعوة للزوَار للمشاركة في القراءة والمساهمة بدعم وتعليم الأطفال المعسرين في الكويت من خلال تقديم ريع هذا النشاط إلى الطلبة المعسرين.
ويقوم ماراثون القراءة الخيري على تحويل عدد الصفحات التي يقرأها الزوار إلى مبالغ مالية والتبرع بها لصالح تعليم أبناء الأسر المتعففة داخل الكويت.
ويتمثل الدعم من خلال مساهمة الرعاة، حيث يتم التبرع بدينار كويتي (3 دولارات أمريكية) مقابل كل 10 صفحات تتم قراءتها.
وأعلنت المكتبة عبر حسابها على "تويتر" أن عدد القرّاء بلغ 254 قارئًا بنهاية اليوم الأول، وتمكنوا من قراءة قرابة 15354 صفحة.
ووثقت المكتبة مجموعة من الصور التي أظهرت القرَّاء الذين شاركوا في الماراثون وهم من الجنسين وبأعمار مختلفة، ومن بينهم أطفال.
واستقطب ماراثون القراءة الخيري الذي انطلق، منذ العام 2017، في نسخه التاسعة السابقة آلاف الزوار الذين تمكنوا من قراءة مئات آلاف الصفحات التي أسفرت عن جمع مبلغ يزيد على 53 ألف دينار كويتي (172 ألف دولار) ذهبت لصالح مئات الطلبة.