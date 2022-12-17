ماراثون القراءة الخيري في الكويت يستقطب العشرات

استقطب ماراثون القراءة الخيري الذي أقامته مكتبة "تكوين" في الكويت، اليوم الجمعة، عشرات القرّاء الذين توجهوا، منذ ساعات الصباح، إلى المكتبة للمشاركة في هذا الماراثون الذي حرص القائمون عليه على دمج العمل الثقافي بالعمل الإنساني والاجتماعي.

وأقيم الماراثون في نسخته العاشرة في المكتبة في فرع الشويخ، حيث تم الإعلان مسبقًا عن موعده من قبل المكتبة التي وجَهت دعوة للزوَار للمشاركة في القراءة والمساهمة بدعم وتعليم الأطفال المعسرين في الكويت من خلال تقديم ريع هذا النشاط إلى الطلبة المعسرين.