معرض الكتاب السوري.. تحدي القراءة في مواجهة التضخم

تستمر في العاصمة دمشق فعاليات معرض الكتاب السوري، بمشاركة 50 دار نشر محلية، منها 11 دارًا عامة و39 دارًا خاصة.

ومنذ السنوات الأولى للأزمة، أخذ معرض الكتاب السنوي في سوريا صفةً محلية، بعدما كان متاحًا لجميع دور النشر العربية، لكن الأحداث والعوامل السياسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، جعلته مقتصرًا على الكتاب السوري.