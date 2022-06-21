وفاة الروائي الفلسطيني غريب عسقلاني عن عمر 74 عاما

أعلن صباح اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، عن وفاة الكاتب والروائي الفلسطيني إبراهيم عبد الجبار الزنط الملقب بـ“غريب عسقلاني“، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

الروائي الراحل من مواليد عسقلان عام 1947، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد الزراعي من جامعة الإسكندرية عام 1969، ودبلوم في الدراسات الإسلامية من القاهرة عام 1983.

غريب عسقلاني، عضو مؤسس في اتحاد الكتاب الفلسطينيين في القدس وغزة، وعمل مديرًا للإبداع الأدبي بوزارة الثقافة الفلسطينية حتى تقاعده عام 2004.

وفي مطلع العام 2016 قلده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسام الثقافة والعلوم والفنون “مستوى الابتكار”، تقديرا لدوره في تأسيس اتحاد الكتاب في فلسطين، وإسهاماته القيمة في إثراء الثقافة الفلسطينية.

صدرت للراحل 10 روايات، و 6 مجموعات قصصية، كما نشرت أعماله في الدوريات والصحف والمجلات الفلسطينية والعربية.

وترجمت بعض قصصه القصيرة إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية.