وفاة المفكر المغربي عبدالله العروي

أكدت مصادر مطلعة مساء الجمعة، وفاة المؤرخ والمفكر المغربي، عبدالله العروي.

والعروي ناشر ومفكر ومؤرخ، ونشر منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، ترجمات ونصوصا ودراسات في عدد من المجلات المغربية والعربية والفرنسية، فصدر له عام 1967 كتاب ”الإيديولوجيا العربية المعاصرة“ بتقديم مكسيم رودنسون، وفي عام 1970 صدرت ترجمته العربية على يد محمد عيتاني عن دار الطليعة في بيروت، فشكل الكتاب انطلاق الحضور الواسع لعبدالله العروي في الثقافة العربية، كما أصبح محط اهتمام الباحثين والدارسين لشئون الثقافة والتحديث في العالم العربي.

ويجمع العروي بين المعرفة العميقة للثقافة العربية، قديمها وحديثها، والثقافة الغربية، في مختلف مظاهرها الفكرية والأدبية والفنية، بخاصة في مجالات الفلسفة والتاريخ والرواية والسينما، وقد ألّف منذ الستينيات حتى اليوم، مجموعة من الأعمال التي شكلت نظرة جديدة مستأنفة للثقافة العربية الحديثة، وما يتصل بها من سياقات وإشكالات وأسئلة ثقافية في القديم العربي أو في الثقافة الغربية.