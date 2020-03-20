تركيا تؤجل الأنشطة العلمية والثقافية حتى نهاية أبريل بسبب ”كورونا“

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما، اليوم الجمعة، بتأجيل كل الفعاليات المرتبطة بالعلوم والثقافة والفنون في ظل مساعي الحكومة لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت متأخر أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بالبلاد إلى أربع، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 85 عاما بالفيروس شديد العدوى الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وارتفعت الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 359 شخصا أمس الخميس، منذ الإعلان عن أول حالة الأسبوع الماضي. ويتضاعف العدد تقريبا يوميا منذ يوم الأحد.

وقال الوزير إن تركيا أجرت 1981 اختبارا في 24 ساعة حتى منتصف ليل الخميس جاء 168 منها إيجابيا.

وذكر المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، إنه سيتم إرجاء كل الاجتماعات والأنشطة المرتبطة بالثقافة والفنون وغيرهما من المجالات المشابهة حتى نهاية أبريل/ نيسان.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله أمس، إن ”9800 شخص في المجمل يخضعون للحجر الصحي“.

وقال أردوغان يوم الأربعاء، إنه ينبغي للأتراك البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، لكنه لم يطالبهم بالتغيب عن العمل.

وعلقت تركيا الرحلات الجوية إلى 20 دولة، وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات، وحظرت الصلاة في المساجد، وأرجأت مباريات الدوريات الرياضية الرئيسية إلى أجل غير مسمى.