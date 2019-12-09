تركيا تقاطع حفل جوائز نوبل احتجاجًا على فوز كاتب نمساوي‎

قالت تركيا، اليوم الإثنين، إنها ستنضم إلى ألبانيا وكوسوفو في مقاطعة حفل جوائز نوبل؛ احتجاجًا على منح إحداها للكاتب النمساوي ”بيتر هاندكه“، الذي تعرض لانتقادات بسبب تأييده لرجل صربيا القوي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش.

وتعرضت الأكاديمية السويدية لانتقادات واسعة لمنح جائزة نوبل في الأدب لهاندكه، لتضامنه مع الرئيس الصربي الراحل وحضور جنازته بعد أن توفي عام 2006، خلال محاكمته أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وكان ميلوسوفيتش متهمًا بجرائم حرب تتعلق بالفظائع والتطهير العرقي الذي ارتكبته القوات الصربية في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو خلال حروب التسعينيات التي نشبت على إثر انهيار الاتحاد اليوغوسلافي، وتوفي في السجن قبل صدور حكم في محاكمته التي استمرت خمس سنوات.

وقال سفير تركيا في السويد حقي آمري يونت، لقناة ”حريت“ التلفزيونية التركية، اليوم الإثنين، إنه لن يحضر حفل الجوائز الذي سيقام غدًا الثلاثاء، منضمًا بذلك إلى كوسوفو وألبانيا.

ويتحدى هاندكه الانتقادات، ورفض يوم الجمعة الإجابة عن أسئلة خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم عن تأييده لميلوسيفيتش.

وتأسست جوائز نوبل بوصية من مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، وبدأ منحها عام 1901.