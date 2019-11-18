السعودية تؤجل حفل تدشين بوابة الدرعية المرتقب بسبب الأمطار

قررت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم الاثنين، تأجيل حفل افتتاح مرتقب للمكان الذي انطلقت منه الدولة السعودية الأولى في القرن الـ 18، وتعمل المملكة على تحويله لوجهة سياحية وثقافية عالمية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، ثامر السديري، إن حفل الافتتاح المقرر إقامته مساء الثلاثاء، تأجل إلى يوم الأربعاء، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وتسبب ذلك التنبيه في إلغاء فعاليات أخرى كان من المقرر إقامتها اليوم، وبينها حفل للفنانة الإماراتية أحلام، حيث تشهد العاصمة السعودية منذ الشهر الماضي سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية ضمن ”موسم الرياض“ الذي سيمتد حتى مطلع العام المقبل.

وسيتضمن حفل تدشين ”بوابة الدرعية“ عرضًا مرئيًّا لاستعراض إرث وتاريخ السعودية منذ عهد الدولة السعودية الأولى، كما سيشمل حفل عشاء، وعرضًا موسيقيًا، وعروضًا للألعاب النارية، وفعاليات تحاكي ماضي المكان من خلال رواة القصص والممثلين والشعراء.

وتأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو/تموز 2017؛ بهدف الحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير الموقع التاريخي إلى واحد من أكبر أماكن التجمع في العالم، ومركز للثقافة والتراث السعودي.

وتمتلك الدرعية متاحف في الهواء الطلق، وأخرى داخلية منتشرة في حي الطريف المدرج كموقع للتراث العالمي ضمن قوائم اليونسكو.

وتخطط الهيئة لضمان استكمال المعالم الثقافية؛ من خلال العلامات التجارية في مجال الضيافة، وتجارب الطعام، والمعارض العالمية.