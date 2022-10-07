ملتقى الرواية العربية بتونس يناقش "الحواس في السرد العربي"



ستكون مدينة مدنين بالجنوب التونسي على امتداد أيام 13 و14 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قبلة رواة وباحثين ونقّاد مهتمين بالشأن الأدبي العربي، من خلال ملتقى الرواية العربية الذي يتناول هذا العام محور "الحواسّ في السرد العربي".

والملتقى من تنظيم جمعية الدراسات الأدبية والحضارية في مدنين بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الإنسانية في مدنين ووزارة الثقافة، ويشهد مشاركة عدد كبير من الروائيين والباحثين في السرد من تونس والوطن العربي.

ومن بين المشاركين سعيد يقطين وإبراهيم أزوغ من المغرب، ومحمد النعاس وأمينة هدريز من ليبيا، ومريم الساعدي من الإمارات العربية المتحدة، وعلي عبد النبي من البحرين، ويقدم مداخلة حول "الحواس حيلة للإيقاع"، وعلي عمران من البحرين أيضا ويقدم محاضرة حول "دلالات الحواس في رواية فوضى الحواس" لأحلام مستغانمي.

ومن بين المشاركين في الملتقى أيضا جودي البطاينة من الأردن وهدى عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، وتقدم مداخلة حول أثر الحواس في تشكيل البنية السردية، ولارا خالد من لبنان، وتقدم محاضرة حول "جدلية الفن والأبعاد في الرواية المعاصرة"، وناصر الحسني من عمان.

ويشهد الملتقى تقديم عدد من المحاضرات ذات العلاقة بالمحور الرئيسي، يتولى تقديمها النقّاد العرب إضافة إلى الكتّاب والنقاد التونسيين ومن بينهم آمنة الرميلي ومحمد الخبو ومحمد صالح البوعمراني ومحمد زروق وبلقاسم بن جابر ورضا الأبيض وأحمد الودرني وسلوى السعداوي وبلقاسم مارس وعمر حفيظ.

وسيتولى الملتقى الذي تنظمه بشكل دوري جمعية الدراسات الأدبية والحضارية تكريم الدكتور عادل الخضر رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، كما يتوج أعماله بإصدار كتاب يضم كامل المداخلات والمخرجات التي سيتم رفعها في ختامه.

وكانت جمعية الدراسات الأدبية والحضارية بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الإنسانية في مدنين قد نظمت الدورة الثالثة لملتقى الرواية العربية تحت عنوان "الصمت في الخطاب"، من 10 إلى 12 أبريل/نيسان 2018 وذلك في إطار "البرنامج الوطني للثقافة مدن الآداب والكتاب".

وكانت مدينة مدنين في الجنوب التونسي احتضنت سنة 2020 ملتقى السرديات تحت عنوان "السرد والبحر".

وناقشت جلسات الملتقى جملة من المحاور وهي وجوه البحر ودلالاتها في المدونة السردية العربية والأجنبية القديمة، وجوه البحر ودلالاتها في المدونة السردية العربية والأجنبيّة الحديثة، البحر في سرديات الجغرافيين والمؤرّخين العرب، البحر في الأدب السردي الموجه للطفل.