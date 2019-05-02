مؤسسة الشارقة للفنون تدخل القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان للعمارة‎

دخلت مؤسسة ”الشارقة للفنون“ في القائمة القصيرة للنسخة الـ14 من جائزة الآغا خان الدولية للعمارة؛ إحدى أهم الجوائز المعمارية العالمية التي تُمنَح كل ثلاثة أعوام للمشاريع المُحقِّقة لمعايير جديدة في التميز العمراني وممارسات التخطيط وهندسة المناظر الطبيعية والمحافظة على المواقع التاريخية.

وجاء اختيار المؤسسة لإنجازها المباني الفنية في ساحة المريجة، التي افتتحتها الإمارة في العام 2013، وصممتها المهندسة المعمارية منى المصفي، والمهندسة المعمارية شارمين عزام عناية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، يوم الخميس، عن الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس المؤسسة: إن ”هذا الاستحقاق يأتي متناغمًا مع حرصنا على تراث وتاريخ المنطقة المحيطة بالمؤسسة، الذي نعتبره جزءًا جوهريًا من مهمتنا الأساسية، إذ نحرص على إعادة إحياء المنطقة وإعدادها لاستضافة أعمال فنية معاصرة، والعمل مع المجتمع المحلي والمعماريين والفنانين والمصممين الموهوبين على تكوين فضاءات نابضة بالحياة تتواءم مع الأجواء العامة للحي“.

وتوفر المباني الفنية في ساحة المريجة سلسلة منازل تراثية مرممة وأسوارًا حجرية مرجانية، ومساحة لعرض الأعمال الفنية والتقنية المختلفة، وتوفر الواجهات الزجاجية للمباني، نوافذها ومناورها، إضاءة طبيعية ومجالات رؤية بصرية تطل على ساحات أساسية وممرات تتضمن لمحات من معالم العمارة التراثية.

عن الجائزة

وأطلق آغا خان الرابع جائزة الآغا خان للعمارة في العام 1977، وتهدف لتأطير ومكافأة المفاهيم المعمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات المجتمعات الإسلامية في مجالات التصميم المعاصر والإسكان الاجتماعي وتنمية المجتمع، وتحسين وترميم وإعادة الاستخدام والمناطق المُحتاجة للحفظ.

وتركز الجائزة على تصميم المناظر الطبيعية وتحسين البيئة، وتقدم في دورات؛ كل واحدة منها مدتها ثلاثة أعوام، لمشاريع متعددة.

ويُمنَح الفائز جائزة نقدية مجموعها مليون دولار أمريكي، وترتبط الجائزة مع مؤسسة الآغا خان الثقافية ووكالة شبكة الآغا خان للتنمية.