فنانان تشكيليان من مصر والعراق يفوزان بجائزة "النيل للمبدعين"
أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر منح جائزة النيل في الفنون للفنان التشكيلي عبدالسلام عيد، وهي أرفع جائزة تمنحها الدولة سنويا في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
وتغلب عيد، أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، على منافس وحيد كان مرشحا أمامه للفوز بالجائزة هو الممثل يحيى الفخراني.
وذهبت جائزة النيل في فرع الآداب إلى المترجم والناقد محمد عناني، الذي توفي في يناير/كانون الثاني بعد ترشيحه، فيما حصل على الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق.
ونال جائزة النيل للمبدعين العرب، التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه (حوالي 16 ألف دولار)، الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي.
وصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على قائمة قصيرة للمرشحين لجوائز عام 2023 خلال اجتماعهم التاسع والستين الذي عقد يوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.
وقالت الوزيرة "اليوم، تكرم الدولة المصرية، من خلال المجلس الأعلى للثقافة، مثقفيها ومبدعيها على منجزهم الفكري والثقافي والفني المتميز في مجالات الجوائز المختلفة لتؤكد على ما توليه الدولة من تقدير واهتمام ورعاية للفنون والآداب".
وأعلن المجلس منح جائزة الدولة التقديرية في الفنون لكل من الموسيقار هاني شنودة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأستاذة العمارة في كلية الهندسة جامعة القاهرة دليلة الكرداني.
وذهبت جائزة الدولة التقديرية في فرع الآداب لكل من الروائية هالة البدري، وأستاذ النقد الأدبي والبلاغة أحمد يوسف، واسم الراحل عبدالرحيم الكردي أستاذ النقد والأدب العربي الحديث.
وفي فرع العلوم الاجتماعية فاز كل من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والعميد الأسبق لمعهد الدراسات الأفريقية السيد فليفل، وأستاذ التاريخ القديم والحضارة حسن السعدي، وباحث العلوم السياسية صلاح سالم.
كما أعلن المجلس منح جائزة الدولة للتفوق في فرع الفنون لكل من عازفة الفلوت رانيا يحيى والفنان التشكيلي فتحي عفيفي، وفي فرع الآداب لكل من الشاعر فتحي عبدالسميع والمسرحي الراحل مصطفى سليم، وفي فرع العلوم الاجتماعية لكل من هناء الجوهري وحسن سلامة وأحمد رجب.