فنانان تشكيليان من مصر والعراق يفوزان بجائزة "النيل للمبدعين"

وذهبت جائزة النيل في فرع الآداب إلى المترجم والناقد محمد عناني، الذي توفي في يناير/كانون الثاني بعد ترشيحه، فيما حصل على الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق.

ونال جائزة النيل للمبدعين العرب، التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه (حوالي 16 ألف دولار)، الفنان التشكيلي العراقي ضياء العزاوي.

وصوت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على قائمة قصيرة للمرشحين لجوائز عام 2023 خلال اجتماعهم التاسع والستين الذي عقد يوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وقالت الوزيرة "اليوم، تكرم الدولة المصرية، من خلال المجلس الأعلى للثقافة، مثقفيها ومبدعيها على منجزهم الفكري والثقافي والفني المتميز في مجالات الجوائز المختلفة لتؤكد على ما توليه الدولة من تقدير واهتمام ورعاية للفنون والآداب".

وأعلن المجلس منح جائزة الدولة التقديرية في الفنون لكل من الموسيقار هاني شنودة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأستاذة العمارة في كلية الهندسة جامعة القاهرة دليلة الكرداني.