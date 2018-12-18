في يومها العالمي.. محمد بن راشد: لدينا أجندة وطنية لترسيخ اللغة العربية

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الثلاثاء، بالعمل على إطلاق “تقرير حالة ومستقبل اللغة العربية”.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه على تويتر: “في اليوم العالمي للغة العربية تحتفي الإمارات مع العالم بهذه اللغة الخالدة.. دراسة وبحثًا وعبر سياسات حكومية وثقافية متجددة”.

وأضاف: “لدينا أجندة وطنية للغة العربية ووجهنا بعمل مزيدٍ من الدراسات والمبادرات لترسيخها لغة للحياة”.

ودعا الشيخ محمد بن راشد ليكون التقرير “أساسًا ودراسة موسعة لمقاربة تحديات اللغة العربية بطريقة علمية تساعد على تطوير أساليب استخدامها، وتعليمها وتمكينها كوسيلة للتواصل واكتساب المعرفة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية”.