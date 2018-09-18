وفاة الكاتب والشاعر الأردني خيري منصور بعد معاناة مع السرطان

توفي الكاتب والشاعر الأردني خيري منصور اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر إصابته بمرض عضال، إذ وافته المنية في مركز الحسين للسرطان.

وولد منصور عام 1945 في قرية دير الغصون الواقعة قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وأكمل المرحلة الثانوية في مدارسها، ثم درس المرحلة الجامعية في العاصمة المصرية القاهرة.

أبعدته السلطات الإسرائيلية عن الضفة الغربية عام 1967، فغادر إلى الكويت ثم استقر في العاصمة العراقية بغداد، حيث عمل محررًا أدبيًا في مجلة الأقلام العراقية.

وعاد بعد ذلك إلى الأردن ليعمل محررًا في الصفحة الأدبية لصحيفة الدستور اليومية، وكاتبَ عمود فيها، وقد نعتْه الصحيفة مستذكرة جهوده الصحفية “الكبيرة”، ونعاه كذلك العديد من المثقفين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد عُرف منصور بإسهاماته الشعرية إذ نشر عددًا من المجموعات الشعرية، منها: “غزلان الدم” و”لا مراثي للنائم الجميل” إضافة إلى “تجارب في القراءة”.