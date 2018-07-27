وفاة رائدة الشعر النبطي الإماراتي عوشة السويدي

توفيت الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي المعروفة بـ”فتاة العرب”، اليوم الجمعة، في إمارة دبي، عن عمر يناهز 98 عامًا.

وتعد عوشة السويدي من رواد الشعر النبطي الإماراتي، وقد اعتزلت الشعر في أواخر التسعينيات وبقيت تروي أشعارها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكانت الشاعرة تطرح قصائدها باسم مستعار (فتاة الخليج)، وفي عام 1989 أرسل لها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ديوانًا وكَتَبَ “إهداءً” في أول صفحة يقول:

أرسلت لك ديوان يا عالي الشان ديوان فيه من المثايل سـددها

يحوى على الأمثال من كمل من زان ومن كل در في عقوده نضدها

فتاة العرب وانتوا لها خير عنوان ومن غيركم بقصد معاني نشدها

فلازمها لقب “فتاة العرب” حتى اعتزالها.

تعلمت عوشة على يد أسرتها حيث ترعرعت في بيت علم ودين، وكان رجال العلم والشيوخ لا يغادرون مجلس أبيها. في سن الثانية عشر بدأت عائشة كتابة الشعر، متأثرة بالشاعرين الماجدي ابن ظاهر والمتنبي.

نُشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات ودواوين مسموعة، جمعها في ديوان “فتاة العرب” سنة 1990 الشاعر حمد بن خليفة بو شهاب.

ونعى مثقفون وإماراتيون الشاعرة عبر هاشتاغ #وداعا_عوشه_بنت_خليفه في موقع التواصل “تويتر”، حيث كتب رجل الأعمال المعروف خلف الحبتور، وهو من أقاربها: “عوشة بنت خليفة، يا ابنة خالتي وأم زوجتي وجدة أولادي، أنتِ انسانة لن يُكرِّرها الزمان، الله يصبّرنا على فراقك”. مضيفا: “في فقدان عوشة بنت خليفة، أعزي أَخاها الأخ أحمد خليفة السويدي، ونفسي وزوجتي أم راشد حمده بنت راشد السويدي، وأبنائي راشد ومحمد وأحمد وبناتي نوره وآمنة وميره.أسأل الله العظيم أن يُسكنها فسيح جِنانه إنه وليّ ذلك والقادر عليه”.

وبدوره، كتب الشاعر علي بن سالم الكعبي: “رحلت الشاعرة عوشة ( فتاة العرب ) رحمها الله ، وتبقى أشعارها شاهده على تجربة نسائية عظيمة وملهمة ، لها بالغ الأثر في الأدب والفن الشعبي. رحمها الله وغفر لها والصبر والسلوان لذويها ومحبي أشعارها الخالدة”. كما أوضح أن صلاة الجنازة ستقام على الشاعرة السويدي بعد صلاة الجمعة في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي، مبينا أنه سيتم دفنها في مقبرة القوز، مشيرا إلى أن العزاء سيكون في منزله في إمارة دبي.

وعلق مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، علي بن تميم: “ومثلما كانت فتاة العرب قد تأثرت بأبي الطيب ورددت شعره واقتبست من حكمته، فإنني لا أجد إلا أبيات أبي الطيب أرددها في هذا المقام: يا أخت خير أخ يا بنت خير أب كناية بهما عن أشرف النسب أجل قدرك أن تسمى مؤبنة ومن يصفك فقد سماك للعرب”. مضيفا “كانت لؤلؤة تلمع في الشعرية الإماراتية الحديثة، بفتاة العرب مرت الشعرية المحلية بتحولات جمالية بديعة ونهضة شاملة، إنها قامة المجد والعز والفخار، قامة ثقافية رائدة، إلى جنة الخلد بعدما تركت جنة الشعر والثقافة لنا ننعم بها، رحمك الله”.

وتابع: “بفتاة العرب انتقلت الشعرية النبطية لتكون أكثر رقة، طيعة بألفاظ شعرية معبرة عن ذات المرأة أكثر وأكثر، جزالة نسائية باذخة، والأهم من كل ذلك صار شعرها يجاريه الشعراء وكذلك البلغاء، بل القادة الفصحاء، كانت ضوءا من الأعماق الحكيمة وقبسا منيرا”.

وشارك الكاتب سلطان العميمي: “الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي الشهيرة بفتاة العرب لم تكن قامة شعرية فحسب، بل كانت تجربتها تمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسيرة الشعر النبطي في دولة الإمارات. كانت امتداداً لمرحلة تجديدية مهمة بدأها الشاعر راشد الخضر”. لافتا: “تساجلت الشاعرة عوشة بن خليفة السويدي مع كبار الشعراء في دولة الإمارات، وعلى رأسهم المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشعراء أحمد بن علي الكندي وسعيد بن هلال الظاهري”.