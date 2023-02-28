اختيار نادي الوحدة الإماراتي للمشاركة في البطولة العربية للأندية 2023
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن اختياره نادي الوحدة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم موسم 2023 وبمشاركة 37 ناديًا، حيث تقام المسابقة بنظام التصفيات التمهيدية ومن ثم النهائيات.
وتُقام البطولة في مدن: أبها، والباحة، والطائف، في المملكة العربية السعودية.
وكان الاتحاد العربي أعلن، اليوم، بدوره عبر الحساب الرسمي عبر موقع “تويتر”، عن مشاركة أندية أرتا سولار من جيبوتي، وفحمان اليمني، وهرسيد الصومالي، وفولكان من جزر القمر في الدور التمهيدي.
ومن المقرر أن يقام الدور التمهيدي، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل، في مدينة جدة السعودية.
وتلعب الفرق الأربعة المشاركة في الدور التمهيدي بالبطولة العربية، بنظام خروج المغلوب ليتأهل البطل إلى الدور الأول.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن رسميًا إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة، المقرَّرة، العام الجاري، بمجموع جوائز 10 ملايين دولار.
وتقام النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية، والتي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة إجمالي 37 ناديًا.
وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.
وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.