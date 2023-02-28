اختيار نادي الوحدة الإماراتي للمشاركة في البطولة العربية للأندية 2023

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن اختياره نادي الوحدة للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم موسم 2023 وبمشاركة 37 ناديًا، حيث تقام المسابقة بنظام التصفيات التمهيدية ومن ثم النهائيات.

وتُقام البطولة في مدن: أبها، والباحة، والطائف، في المملكة العربية السعودية.

وكان الاتحاد العربي أعلن، اليوم، بدوره عبر الحساب الرسمي عبر موقع “تويتر”، عن مشاركة أندية أرتا سولار من جيبوتي، وفحمان اليمني، وهرسيد الصومالي، وفولكان من جزر القمر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن يقام الدور التمهيدي، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس المقبل، في مدينة جدة السعودية.