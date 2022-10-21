الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة

مشوار الفريقين

تأهل الوحدة للمباراة النهائية بعد أن فاز على عجمان بنتيجة 1/0 في دور الـ16، ثم فاز على الجزيرة بنتيجة 2/1 في ربع النهائي.

وفي دور نصف النهائي تخطى الوحدة عقبة بني ياس بعد الفوز بنتيجة 4/1 ذهابا وتعادلا بنتيجة 2/2 في لقاء الإياب.

وصعد الشارقة بعد فوزه على حتا بنتيجة 2/1 في دور الـ16، ثم أقصى شباب الأهلي دبي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الثمانية.

وفي دور نصف النهائي تجاوز الشارقة عقبة الوصل بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب وفاز بنتيجة 3/2 في مباراة الإياب.