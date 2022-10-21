الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة
يستضيف ملعب "هزاع بن زايد" مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوحدة ومنافسه الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة في الإمارات.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة والشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.
ويدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني ومارك رول كمساعدين، بجانب أحمد سالم الحكم الرابع وعلي الشحي الحكم الخامس وأوفيديو هاتسفيان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده محمد غليطة.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.
وتنقل المباراة أيضا عبر قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي، وقناة KSA SPORTS 2 بصوت المعلق عائد العصيمي.
ماذا يقول التاريخ؟
يحتل الشارقة المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2002/2003.
وحقق الوحدة اللقب مرتين آخرها موسم 2016/2017.
وفاز الشارقة على الوحدة بنتيجة 2/1 يوم 6 مايو الماضي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري في الموسم الماضي.
وكان آخر لقاء أقيم بين الفريقين في بطولة كأس رئيس الدولة يوم 19 أبريل 2017 وفاز به الوحدة بنتيجة 1/0.
مشوار الفريقين
تأهل الوحدة للمباراة النهائية بعد أن فاز على عجمان بنتيجة 1/0 في دور الـ16، ثم فاز على الجزيرة بنتيجة 2/1 في ربع النهائي.
وفي دور نصف النهائي تخطى الوحدة عقبة بني ياس بعد الفوز بنتيجة 4/1 ذهابا وتعادلا بنتيجة 2/2 في لقاء الإياب.
وصعد الشارقة بعد فوزه على حتا بنتيجة 2/1 في دور الـ16، ثم أقصى شباب الأهلي دبي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الثمانية.
وفي دور نصف النهائي تجاوز الشارقة عقبة الوصل بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب وفاز بنتيجة 3/2 في مباراة الإياب.
أسلحة الوحدة
يتطلع الوحدة لتحقيق الفوز على حساب الشارقة والتتويج باللقب الثالث في تاريخه على صعيد بطولة كأس رئيس الدولة.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يحترم الشارقة كفريق قوي ولكنه لا يركز على لاعب بعينه ويدرك مدى صعوبة اللقاء.
وأضاف:" الفرصة مواتية للمشاركة أمام أي لاعب والفيصل في النهاية جاهزية اللاعب للمواجهة".
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه الرباعي محمد برغش وفارس جمعة ولوكاس بيمنتا وروبين فيلبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان ماركيز وبجواره طحنون الزعابي وأمامهما إسماعيل مطر مع الأجنحة السريعة أحمد رفعت وأدريان وفي الهجوم جواو بيدرو.
أوراق الشارقة
ويسعى الشارقة أيضا لاسترداد لقب كأس رئيس الدولة الغائب منذ 19 عاما كاملة.
وقال المدرب الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن اللقاءات النهائية لا تحتاج لدوافع فالجميع جاهز لخوض المباراة وتحقيق البطولات.
وأشار إلى أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز بالبطولة ويأمل حسم اللقب أمام الوحدة، مؤكدا أن المباراة ستكون متكافئة.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى درويش محمد، وأمامه الرباعي ماركوس ميلوني وكوستاس مانولاس وشاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره خالد باوزير وماجد سرور، مع ثلاثي خط الهجوم كايو لوكاس وعثمان كمارا وباكو ألكاسير في ظل الشكوك التي تحيط بمشاركة ميراليم بيانيتش.
وأكد شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" أن المواجهة متكافئة وصعبة مثل باقي اللقاءات النهائية لأي بطولة، مشيرا إلى أن الشارقة والوحدة مواجهة جماهيرية.
وأوضح أن الشارقة لديه عناصر مميزة على رأسها باكو ألكاسير بجانب كايو وكمارا، مؤكدا أن الوحدة لديه مواهب مميزة أيضا وتحديدا أحمد رفعت وإسماعيل مطر.