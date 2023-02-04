تقرير: حارب عبدالله سهيل في طريقه للرحيل عن شباب الأهلي إلى باوك اليوناني (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية عن تلقي نادي شباب الأهلي دبي عرضا من نظيره باوك اليوناني من أجل التعاقد مع حارب عبدالله سهيل، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وقال مراسل قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم السبت، قبل مباراة شباب الأهلي ضد دبا الفجيرة في الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين: "حارب عبدالله سهيل، لاعب شباب الأهلي، تلقى عرضا من باوك اليوناني ثالث الترتيب العام من الدوري اليوناني، عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر وهناك خيار شرء متاح في نهاية المدة، والجانب الآخر من العرض هو صفقة تبادلية برحيل عبدالله سهيل مقابل ضم أحد اللاعبين المميزين دعما لخط الهجوم في شباب الأهلي خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف: "أيضا هناك احتمالية أن تكون هذه المواجهة هي الأخيرة للسوري عمر خربين مع فريق شباب الأهلي".
وحارب عبدالله فرض نفسه في الفترة الماضية بوصفه أحد أبرز اللاعبين الشباب في الإمارات وآسيا، إذ تصدر قائمة أفضل موهبة شابة في القارة في العام الماضي، بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه، ومع المنتخب، بدءاً من المباراة الحاسمة في ختام تصفيات دور المجموعات بمونديال 2022، أمام كوريا الجنوبية، بإحرازه هدف الفوز، ثم ظهوره بمستوى رائع أمام أستراليا في الملحق الآسيوي، حيث كان الأكثر خطورة على دفاع أستراليا، كما صنع هدف الإمارات الذي جاء بتوقيع كايو، رغم أن "الأبيض" خسر 2-1.
وجاء حارب في يونيو الماضي في المركز الـ31، من ضمن أفضل 100 موهبة في العالم لسنة 2022، وفقاً لموقع "فوتبول أوبزيرفاتوري"، حيث احتل المركز الـ31 عالمياً، وتم تصنيفه أفضل موهبة واعدة اكتسبت خبرات من خلال مشاركته مع المنتخب الإماراتي وشباب الأهلي.
ويتصدر شباب الأهلي ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن الشارقة الثاني ونقطتين عن الوحدة الثالث، لكن مهمته ستكون أسهل من مطارديه بمواجهة دبا الفجيرة الذي حصد 4 نقاط وتعرض للخسارة 12 مرة في 14 مرحلة.