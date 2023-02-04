تقرير: حارب عبدالله سهيل في طريقه للرحيل عن شباب الأهلي إلى باوك اليوناني (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي نادي شباب الأهلي دبي عرضا من نظيره باوك اليوناني من أجل التعاقد مع حارب عبدالله سهيل، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال مراسل قناة "أبوظبي الرياضية"، اليوم السبت، قبل مباراة شباب الأهلي ضد دبا الفجيرة في الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين: "حارب عبدالله سهيل، لاعب شباب الأهلي، تلقى عرضا من باوك اليوناني ثالث الترتيب العام من الدوري اليوناني، عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر وهناك خيار شرء متاح في نهاية المدة، والجانب الآخر من العرض هو صفقة تبادلية برحيل عبدالله سهيل مقابل ضم أحد اللاعبين المميزين دعما لخط الهجوم في شباب الأهلي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أيضا هناك احتمالية أن تكون هذه المواجهة هي الأخيرة للسوري عمر خربين مع فريق شباب الأهلي".