الكشف عن موعد مباراة السوبر الإماراتي بين العين والشارقة

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع بين العين والشارقة يوم الـ25 من فبراير المقبل.

وقالت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم الاستقرار على إقامة اللقاء على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022-2023، بين العين بطل الدوري الموسم الماضي، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الإمارات للموسم ذاته.