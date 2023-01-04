الكشف عن موعد مباراة السوبر الإماراتي بين العين والشارقة
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع بين العين والشارقة يوم الـ25 من فبراير المقبل.
وقالت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تم الاستقرار على إقامة اللقاء على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022-2023، بين العين بطل الدوري الموسم الماضي، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الإمارات للموسم ذاته.
وستكون النسخة المرتقبة هي الـ15 في تاريخ كأس السوبر الإماراتي، منذ أول موسم 2008-2009.
وتوج العين بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة، فيما اقتنص الشارقة لقب كأس رئيس الإمارات على حساب منافسه الوحدة بالفوز بهدف دون رد في النهائي.
وكانت النسخة الماضية لبطولة السوبر الإماراتي جمعت بين فريقي شباب الأهلي والجزيرة، وانتهت بفوز الأخير 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.
ويحتل العين حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور 12 جولة، فيما يأتي الشارقة في الصدارة برصيد 26 نقطة.