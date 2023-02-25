الشارقة يهزم العين ويتوج بطلا لكأس السوبر الإماراتي
توج فريق الشارقة بطلا لكأس السوبر الإماراتي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.
وحقق الشارقة البطولة بفضل هدف سجله لابا كودجو، لاعب العين، في مرماه.
وجمعت المباراة بين العين الفائز بلقب الموسم الماضي من الدوري الإماراتي ووصيفه الشارقة الذي حصد لقب النسخة الماضية من كأس رئيس الإمارات.
ولا يزال الصراع محتدماً بين الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي، إذ يقتسمان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي المتصدر، ونقطة واحدة خلف الوصل الوصيف.
وكان العين قد حصد اللقب 5 مرات وهو الأكثر تتويجًا بالتساوي مع شباب الأهلي دبي، ولكن آخر تتويج من نصيب العين كان عام 2015.
وتوج الشارقة باللقب 3 مرات أعوام 1993 و2019 و2023.