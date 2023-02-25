الشارقة يهزم العين ويتوج بطلا لكأس السوبر الإماراتي

توج فريق الشارقة بطلا لكأس السوبر الإماراتي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وحقق الشارقة البطولة بفضل هدف سجله لابا كودجو، لاعب العين، في مرماه.