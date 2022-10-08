ترتيب دوري أدنوك.. ثلاثية ليما تقود الوصل لسحق الظفرة.. والوحدة يسقط النصر (فيديو)
أحرز فابيو ليما ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليقود الوصل للفوز 4-صفر على الظفرة والتقدم إلى المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.
افتتح المدافع المغربي سفيان بوفتيني التسجيل للوصل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف ليما ثلاثة أهداف في الدقائق 42 و47 و52.
ورفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الشارقة المتصدر.
وبقي الظفرة في المركز قبل الأخير بأربع نقاط مثل خورفكان وبني ياس، ويتفوق بثلاث نقاط على دبا الفجيرة متذيل الترتيب.
ومنح بوفتيني التقدم للوصل عندما كان الأسرع في الوصول إلى ركلة ركنية من علي صالح ليحولها بضربة رأس في المرمى.
وضاعف البرازيلي ليما من تفوق الوصل بتسديدة قوية من ركلة حرة فشل الحارس عبد الله سلطان في إبعادها.
وفي بداية الشوط الثاني وضع البديل سياكا سيديبي زميله ليما في مواجهة الحارس، ليسددها اللاعب البرازيلي من فوقه إلى داخل الشباك.
وبعد ذلك بخمس دقائق اختتم ليما الثلاثية عندما حول ألكسندر فاسيليفيتش ركلة ركنية بضربة رأس باتجاه المرمى، لكنها وصلت إلى زميله الذي هز الشباك.
وفي مباراة أخرى، تغلب خورفكان 3-صفرعلى ضيفه البطائح الوافد الجديد.
وهذا هو الفوز الأول لخورفكان هذا الموسم، فيما توقف رصيد البطائح عند ست نقاط في المركز الثامن بعد خسارته الثانية على التوالي.
وفي مباراة أخرى، قدم الوحدة أداء مذهلا في الشوط الثاني ليفوز 4-صفر على ضيفه النصر.
وافتتح جواو بيدرو أهداف الوحدة في الدقيقة 53 وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف طحنون الزعابي الهدف الثاني.
وجعل روبن كانيدو النتيجة 3-صفر قبل ست دقائق من النهاية ثم اختتم البرتغالي بيتزي الأهداف في الدقيقة الأخيرة.
وارتفع رصيد الوحدة إلى سبع نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد النصر عند خمس نقاط في المركز العاشر.