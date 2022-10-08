ترتيب دوري أدنوك.. ثلاثية ليما تقود الوصل لسحق الظفرة.. والوحدة يسقط النصر (فيديو)

أحرز فابيو ليما ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليقود الوصل للفوز 4-صفر على الظفرة والتقدم إلى المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

افتتح المدافع المغربي سفيان بوفتيني التسجيل للوصل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف ليما ثلاثة أهداف في الدقائق 42 و47 و52.

ورفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن الشارقة المتصدر.

وبقي الظفرة في المركز قبل الأخير بأربع نقاط مثل خورفكان وبني ياس، ويتفوق بثلاث نقاط على دبا الفجيرة متذيل الترتيب.

ومنح بوفتيني التقدم للوصل عندما كان الأسرع في الوصول إلى ركلة ركنية من علي صالح ليحولها بضربة رأس في المرمى.

وضاعف البرازيلي ليما من تفوق الوصل بتسديدة قوية من ركلة حرة فشل الحارس عبد الله سلطان في إبعادها.