إصابة غريبة تهدد مشاركة بيانيتش في مباراة الشارقة الوحدة بنهائي كأس رئيس الإمارات

ستكون مشاركة ميراليم بيانيتش لاعب وسط الشارقة محل شك في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم أمام الوحدة غدا الجمعة، بسبب إصابة "غريبة" كما وصفها مدربه كوزمين أولاريو.

وأبلغ المدرب الروماني مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، "شارك بيانيتش في تدريبات الأمس لكن مشاركته في النهائي غير مؤكدة".

وأوضح "إصابته غريبة جدا، كان من المفترض أن تكون إصابته عضلية لكن الألم قريب من الأعصاب والأمر معقد، يتبع برنامجا طبيا وإذا كان بحالة جيدة اليوم سنتخذ قرارا بشأن مشاركته بعد المران".

وأصيب لاعب البوسنة (32 عاما) في الشوط الأول خلال الخسارة الأخيرة من الوصل بدوري المحترفين يوم الأحد الماضي.

وخاض بيانيتش خمس مباريات مع الشارقة منذ انضمامه من برشلونة وسجل هدفين كما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويشكل بيانيتش سلاحا خطيرا للشارقة بجانب المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي أحرز أربعة أهداف في ست مباريات وصنع هدفين.

وينافس الشارقة على الثنائية المحلية هذا الموسم، ويتطلع للفوز بالكأس غدا، ثم العودة لصدارة دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الثاني حاليا بفارق نقطة خلف الوصل المتصدر بعد ست مباريات.