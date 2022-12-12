الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الوحدة في كأس رابطة المحترفين

يستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الإثنين، اللقاء الذي يجمع بين فريق العين وضيفه الوحدة، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

ويلعب أيضا مساء اليوم الإثنين، فريق الشارقة مع ضيفه خورفكان في ذهاب ربع النهائي.

وافتتحت منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية بفوز النصر على حساب مضيفه الظفرة بنتيجة 3-0، بينما تعادل شباب الأهلي دبي مع ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-2.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة العين ضد الوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "هزاع بن زايد" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحامد، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.