الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الوحدة في كأس رابطة المحترفين
يستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الإثنين، اللقاء الذي يجمع بين فريق العين وضيفه الوحدة، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).
ويلعب أيضا مساء اليوم الإثنين، فريق الشارقة مع ضيفه خورفكان في ذهاب ربع النهائي.
وافتتحت منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية بفوز النصر على حساب مضيفه الظفرة بنتيجة 3-0، بينما تعادل شباب الأهلي دبي مع ضيفه الجزيرة بنتيجة 2-2.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة العين ضد الوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "هزاع بن زايد" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الحامد، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.
مشوار الفريقين
يفتتح العين حامل اللقب مشواره في بطولة كأس الرابطة بمواجهة الوحدة في ربع النهائي.
وتأهل الوحدة بعد فوزه على اتحاد كلباء في دور الستة عشر بنتيجة 2-1 ذهابا و5-1 إيابا.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 أكتوبر الماضي بفوز الوحدة على حساب العين بنتيجة 3-2.
أسلحة العين
يسعى العين لتقديم بداية قوية لحملة دفاعه عن لقب كأس الرابطة بتحقيق الفوز على حساب الوحدة بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب، يوم الجمعة المقبل.
وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مباراة الوحدة مهمة ولها أجواء خاصة ودائما تتسم بالإثارة والندية.
وأضاف: "سنلعب ضد الوحدة مرتين خلال أيام قليلة، وسأختار الإستراتيجية المناسبة للمواجهة".
ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي كوامي أوتون ورافائيل بيريرا وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد برمان ويحيى نادر وماتياس بالاسيوس مع ثلاثي الهجوم سفيان رحيمي وأندريه يارمولينكو ولابا كودجو.
أوراق الوحدة
يتطلع الوحدة لتجاوز آثار خروجه من بطولة كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية في معقل العين.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة مهمة وتأتي ضد خصم يعرفه العنابي جيدا.
وشدد على أن المواجهة لن تكون سهلة ستلعب مرتين في أسبوع واحد، مما يعني أن المفاجآت مستبعدة والفريق يجب أن يستعد بصورة مثالية للمباراة.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى راشد علي وأمامه الرباعي فارس جمعة ولوكاس بيمينتا وعبد الله الكربي وروبن فيليبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أدريان سيلفا وبجواره منصور الحربي وإسماعيل مطر وعلى الأطراف أحمد رفعت وطحنون الزعابي وفي الهجوم جواو بيدرو.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن اللقاء سيكون متكافئًا، خاصة أن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما البعض.
وأضاف: "العين لديه قوة هجومية ضاربة خاصة بوجود رحيمي ولابا، كما أن خبرة يارمولينكو مهمة في الشق الأمامي بخلاف أن الوحدة لديه أوراق مؤثرة مثل رفعت وبيدرو ومطر".