الوحدات الأردني ينفي الأخبار المتداولة عن مديونية النادي
نفى نادي الوحدات، في بيان رسمي، الأخبار المتداولة عن مديونية النادي، اليوم الإثنين.
وقال الوحدات في بيانه: "ينفي نادي الوحدات الأخبار المتداولة عبر عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث وتهوّل الأرقام دون الاستناد إلى المعلومات والوثائق الرسمية".
وأضاف البيان: "أكد نادي الوحدات أنه يتعامل مع جميع الملفات بموضوعية وشفافية مع الهيئة العامة وجماهير النادي"، وشدد على أن المخولين بالحديث عن مديونية النادي هم رئيس النادي، والمدير المالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة للحديث عن ذلك.
وتابع البيان: "الحديث عن ميزانية النادي من حيث الإيرادات والمديونية، يوضحها مجلس إدارة النادي من خلال بيان رسمي يصدره في نهاية كل عام".
ودعا الوحدات جماهيره إلى عدم الالتفات لمثل هذه الإشاعات "المغرضة"، التي من شأنها زعزعة استقرار النادي، وطالب بتلقي الأخبار الرسمية عبر منصات المركز الإعلامي للنادي.
وكانت وسائل إعلام أردنية قد كشفت أن مديونية النادي تبلغ مليونين و135 ألف دينار أردني (نحو 3 ملايين دولار)، حتى نهاية أكتوبر الحالي.
ويوم الجمعة الماضي تعادل الوحدات 1/1 مع منافسه التاريخي الفيصلي في الجولة الـ21 (قبل الأخيرة) من الدوري الأردني.
وتقدم إحسان حداد للفيصلي من ضربة جزاء في الدقيقة 16، وتعادل مهند خير الله السليمان للوحدات في الدقيقة 34.
ورفع التعادل رصيد الفيصلي إلى 48 نقطة متقدما بنقطة وحيدة عن الوحدات والحسين إريد.
وسيتوج الفيصلي باللقب رسميا حال فوزه في الجولة الأخيرة على الجزيرة، الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.