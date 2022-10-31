الوحدات الأردني ينفي الأخبار المتداولة عن مديونية النادي

نفى نادي الوحدات، في بيان رسمي، الأخبار المتداولة عن مديونية النادي، اليوم الإثنين.

وقال الوحدات في بيانه: "ينفي نادي الوحدات الأخبار المتداولة عبر عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث وتهوّل الأرقام دون الاستناد إلى المعلومات والوثائق الرسمية".