أشرف حكيمي يعتذر عن غضبه وكلماته تجاه إنفانتينو رئيس "فيفا" (فيديو)
تحدث أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، عن المشادة التي حدثت بينه وبين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد نهاية مباراة "أسود الأطلس" ضد المنتخب الكرواتي، مساء السبت، والتي خسرها الفريق 2-1 واكتفوا بالمركز الرابع.
وقال حكيمي بعد اللقاء في تصريحات تلفزيونية "لم يحدث أي شيء كنت غاضبا مما حدث في المباراة، ولكن الواقعة تبقى بيني وبين إنفانتينو أحترمه كثيرا وشعرت باللأسف وأقدم له اعتذاري".
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن أشرف حكيمي الذي كان غاضبا من التحكيم بعد خسارة المباراة أمام كرواتيا، قال لإنفانتينو في الممر المؤدي لغرف الملابس "هذه المباراة الثانية التي تقومون فيها بقرارات ضدنا ماذا تريدون منا.. وأنت ما خطبك؟".
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم احتج بقوة على التحكيم خلال مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بسبب عدم منح المغرب ضربة جزاء بعد إسقاط سفيان بوفال، بل إن الحكم المكسيكي أرتورو راموس وجه إنذارا للمهاجم المغربي.
كما احتج اللاعبون المغاربة والمدرب وليد الركراكي على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة الترتيب أمام كرواتيا، ووجه له فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كلمات أثناء تسلم الميداليات.
وسيعود المنتخب المغربي للمغرب، يوم الإثنين، حيث سيخصص استقبال شعبي ورسمي للوفد المغربي من قبل الملك محمد السادس.
يذكر أن منتخب المغرب هو أول فريق عربي وأفريقي يحصل على المركز الرابع في كأس العالم.