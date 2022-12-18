أشرف حكيمي يعتذر عن غضبه وكلماته تجاه إنفانتينو رئيس "فيفا" (فيديو)

تحدث أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، عن المشادة التي حدثت بينه وبين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد نهاية مباراة "أسود الأطلس" ضد المنتخب الكرواتي، مساء السبت، والتي خسرها الفريق 2-1 واكتفوا بالمركز الرابع.

وقال حكيمي بعد اللقاء في تصريحات تلفزيونية "لم يحدث أي شيء كنت غاضبا مما حدث في المباراة، ولكن الواقعة تبقى بيني وبين إنفانتينو أحترمه كثيرا وشعرت باللأسف وأقدم له اعتذاري".

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن أشرف حكيمي الذي كان غاضبا من التحكيم بعد خسارة المباراة أمام كرواتيا، قال لإنفانتينو في الممر المؤدي لغرف الملابس "هذه المباراة الثانية التي تقومون فيها بقرارات ضدنا ماذا تريدون منا.. وأنت ما خطبك؟".