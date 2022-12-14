من سيشجع "المشجع المنحوس" في مباراة المغرب وفرنسا؟ (فيديو)

ألمح العماني محمد الحجري، والذي بات يعرف باسم "المشجع المنحوس"، لارتداء قميص فرنسا في مواجهته أمام المغرب، والتي ستقام، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وجاء إطلاق لقب المشجع المنحوس على "الحجري" لأنه تصادف أن كل الفرق التي ارتدى قمصانها قد خسرت، منذ بداية المونديال، وحتى خروج كرواتيا، أمس أمام الأرجنتين.

وقال المشجع الذي يعرف أيضا باسم "مجومبا" حسب هويته على تطبيق "سناب شات"، في تصريحات متداولة لقناة "بي إن سبورتس": "هنا تبدأ القصة كل فريق أشجعه يخرج من البطولة، ولا أفهم ما السبب، كرواتيا كانت الضحية التاسعة، شجعت الأرجنتين في البداية وخسروا أمام السعودية وشجعت قطر في الافتتاح وخسروا من الإكوادوار، ثم السنغال وخسروا، ثم البرازيل وخسروا من كرواتيا، ثم كوريا الجنوبية وخسروا أمام البرازيل، وشجعت هولندا والبرتغال وإسبانيا وكلهم خسروا".

وأضاف "لم أعد أنام وأقول سبحان الله، وفيه ناس بيفكروني ساحر ولكن أنا والله لا أعلم الغيب وهي فقط حظوظ".

وقال الحجري ضاحكًا "المغاربة كلهم طالبوني بتشجيع فرنسا، وسيذبحونني في حال عدم التواجد في المباراة وأخاف اتخطف".