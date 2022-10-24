نادي الهلال يرفض انضمام أندريه كاريلو للمباريات الودية مع منتخب بيرو

كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" تمسك إدارة نادي الهلال السعودي بعدم خوض البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق، المباريات الودية لمنتخب بلاده بيرو أمام بارغواي وبوليفيا في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن الهلال لديه الرغبة في انتظام كاريلو بالبرنامج المعد للفريق، من حيث عدد الحصص التدريبية أو أيام الراحة السلبية، خاصة وأن منتخب بيرو لم يتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد البيروفي مازال في محادثات مع إدارة الهلال، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتواجد اللاعب خلال مواجهتي باراغواي وبوليفيا.

وأعلن نادي الهلال في أغسطس الماضي، تجديد عقد أندريه كاريليو لاعب الفريق، لمدة موسم واحد حتى 2024، بطلب من مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز.

وأعير اللاعب البيروفي والبالغ من العمر 30 عاما، لنادي الهلال في 2018، حتى انتقل للهلال بشكل دائم في يوليو 2019، ووقع الهلال مع كاريلو عقدا مدته 4 سنوات.

وشارك أندريه نادي الهلال في الحصول على الدوري السعودي أعوام 2019 و2020 و2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، وأيضا كأس السوبر السعودي في 2018، ودوري أبطال آسيا 2019.

وسبق للاعب البيروفي الذي يلعب في مركز الجناح الهجومي، اللعب لعدة أندية مثل: أليانزا ليما، سبورتينغ لشبونة، بنفيكا، واتفورد (إعارة).

ويعد أندريه كاريلو من أهم اللاعبين في قائمة منتخب بيرو، حيث خاض 91 مباراة دولية، ونجح في تسجيل 11 هدفا وتمرير 13 كرة حاسمة.