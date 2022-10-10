سجل كل من موسى ماريغا لاعب الهلال وكارلوس جونيور لاعب الشباب هدفا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان موسى ماريغا البادئ بالتسجيل للهلال في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد عليه كارلوس جونيور بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 56.

ورفع كارلوس جونيور رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، مقابل 4 أهداف لموسى ماريغا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويأتي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد في المركز الثالث وسجل 3 أهداف مع أنتوني نواكإيمي لاعب الفيحاء وكريستيان جوانكا لاعب الشباب، وناوليدج موسونا لاعب الطائي، وأوديون إيغالو نجم الهلال.