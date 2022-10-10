ترتيب هدافي الدوري السعودي
سجل كل من موسى ماريغا لاعب الهلال وكارلوس جونيور لاعب الشباب هدفا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان موسى ماريغا البادئ بالتسجيل للهلال في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورد عليه كارلوس جونيور بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 56.
ورفع كارلوس جونيور رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، مقابل 4 أهداف لموسى ماريغا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ويأتي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد في المركز الثالث وسجل 3 أهداف مع أنتوني نواكإيمي لاعب الفيحاء وكريستيان جوانكا لاعب الشباب، وناوليدج موسونا لاعب الطائي، وأوديون إيغالو نجم الهلال.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:
1. كارلوس جونيور، الشباب، 5 أهداف
2. موسى ماريغا، الهلال، 4 أهداف.
3. عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، وأوديون إيغالو (الهلال)، وأنتوني نواكإيمي (الفيحاء)، ووكريستيان جوانكا (الشباب)، وناوليدج موسونا (الطائي).
ويوم الثلاثاء يلعب الاتحاد مع ضمك، والنصر مع العدالة، وفتح مع الخليج، والفيحاء مع الاتفاق، والتعاون مع أبها.