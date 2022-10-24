نادي النصر: لم نلزم بدفع تعويض عن فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله
يرى نادي النصر السعودي أن ما تم تداوله بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله غير دقيق، ولا يلزم "العالمي" بدفع تعويض لمهاجمه السابق.
وقال الإعلامي محمد البكيري إن فيفا حكم، اليوم الإثنين، بتعويض فسخ نادي النصر لعقد النجم المغربي بدفع النادي للاعب مبلغ 5 ملايين يورو (18 مليونا و547 ألفا و968 ريالا سعوديا).
وكتب وليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال في النصر، عبر حسابه على تويتر: "أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة".
وأضاف: "النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع جزء من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا. وهي أقل بكثير مما نشر في بعض الحسابات الإخبارية".
وكتب حمدالله عبر حسابه في موقع "تويتر": "أحمد الله على قرار الفيفا في تبرئتي من ادعاءات باطلة، ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه الأخ أنمار الحائلي ونائبه الحبيب أحمد عصام كعكي على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية".
وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
وأعلن نادي الاتحاد الشهر الماضي أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي بسبب شكوى النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.
وقال نادي الاتحاد في بيان على موقع "تويتر": "تلقى النادي خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله. وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق في المباريات".
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قد قررت في الثاني من أغسطس/ آب الماضي إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)؛ بسبب دعوى النصر بعدم مشروعية تفاوض المهاجم مع الاتحاد.