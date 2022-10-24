نادي النصر: لم نلزم بدفع تعويض عن فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي الاتحاد الشهر الماضي أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على المهاجم المغربي بسبب شكوى النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وقال نادي الاتحاد في بيان على موقع "تويتر": "تلقى النادي خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله. وبذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق في المباريات".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قد قررت في الثاني من أغسطس/ آب الماضي إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)؛ بسبب دعوى النصر بعدم مشروعية تفاوض المهاجم مع الاتحاد.