حقيقة رغبة نادي النصر السعودي في ضم هازارد نجم ريال مدريد

كشف ماريو كورتيغانا، الصحفي بجريدة "ماركا" الإسبانية، حقيقة الأخبار التي ربطت البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، بالانضمام لنادي النصر السعودي، خلال الفترة الماضية.

وقال كورتيغانا، اليوم الإثنين، في تقرير نشره بصحيفة "ذا أثلتيك": "أنباء انتقال هازارد إلى النصر السعودي غير صحيحة حاليًا، لا توجد خطط للتعاقد معه، كما أن اللاعب لا يبحث فكرة الرحيل عن الميرنغي أيضًا".

وأضاف: "وفقا لمصادر داخل النادي، فإن النصر لا يريد بناء فريق خارق وهازارد ليس من ضمن أولوياتهم".