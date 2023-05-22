علي البليهي يتحدث عن.. أشياء رونالدو المستحيلة.. ومشادته الشهيرة مع ميسي.. وركزة العلم بملعب النصر (فيديو)

البصل

وشدد: "لازم يكون عندك شخصية، لا أهتم للمهاجم الذي سألعب أمامه على قدر ما يهمني نفسي وشخصيتي، اعتبر الآن كويس مع المهاجمين".

وأضاف البليهي: "منذ سنوات ومع نادي الأمل كنتُ أضع قطعتي بصل في جواربي، إذا أعتقدتُ أن المهاجم حركته متواصلة وأتعبني أقوم بتناول قطعة بصل ثمّ أتحدث معه لكي لا يرغب بالوقوف إلى جانبي".

وتابع: "لم أفعل ذلك في دوري المحترفين ولكن شكلي برجع لها في الموسم المقبل أمام أبرز المهاجمين".

وواصل: "إذا جاء ليونيل ميسي للهلال رح أغيب يومين عن النادي حتّى لا يتذكرني".

عن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، قال علي البليهي: "قلتُ له باللغة العربية أنت أسوأ مهاجم وروميلو لوكاكو أفضل منك".

وعن أبرز ذكرياته عن المواجهة ضد الأرجنتين، أشار: "لم أخف من ميسي، خاصة بعد مواجهة الأوروغواي لم أعد أخاف، وكان همنا إزالة الضغط على اللاعبين الآخرين، وتصريحاتي التي ينتقدها البعض تدخلني في تحد بيني وبين نفسي".