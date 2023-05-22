علي البليهي يتحدث عن.. أشياء رونالدو المستحيلة.. ومشادته الشهيرة مع ميسي.. وركزة العلم بملعب النصر (فيديو)
تحدث علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، عما تعلمه من التدرب بجانب كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي جمعت نجوم النصر والهلال في مواجهة باريس سان جيرمان الودية، كاشفًا في الوقت نفسه عن تفاصيل صورته الشهيرة مع ميسي في مونديال 2022.
وقال البليهي في حوار تلفزيوني مطول، مساء الأحد: "تدربنا مع كريستيانو رونالدو تقريبا 3 أيام ورأينا فيها أشياء مستحيلة، عقليته رائعة يأتي قبل التدريب بساعتين وبعد الانتهاء ينتظر ساعتين يتدرب، وهو من أفضل 3 لاعبين في العالم، وعندما ترى هذه الأمور تنبهك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد".
وأعرب البليهي عن رغبته في الاعتزال بقميص ناديه، مشددًا: "إن شاء الله ما أخرج من الهلال، ويتبقى لي نحو موسمين في النادي قابلة للزيادة، وأرغب في الاعتزال بقميص الهلال وسأظل معهم".
وأشار: "أنا لا أحب الخسارة ولذلك كنت سابقًا خلال لعبي مع نادي الفتح عصبيًّا وأحصل على إنذارات كثيرة، ومع نهاية عقدي تلقيت عرضين من الأهلي والهلال، واخترت (الزعيم) لطموحي للعب في صفوفه".
صورة ميسي
وعن صورته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022، قال البليهي: "تحدثت معه باللغة العربية، وقلت لميسي في هذه الصورة شوف اسمع لو لعبنا 4 مباريات ضد بعض ما راح تفوز علينا حتى تحترمنا، ولم يهمني يفهمني أم لا ولكن أحببت أن أخرج ما بداخلي، وهيرفي رينارد كان واقفًا على الخط يقول لي ما زال الوقت مبكرًا لا تدخل في جدال معهم".
البصل
وشدد: "لازم يكون عندك شخصية، لا أهتم للمهاجم الذي سألعب أمامه على قدر ما يهمني نفسي وشخصيتي، اعتبر الآن كويس مع المهاجمين".
وأضاف البليهي: "منذ سنوات ومع نادي الأمل كنتُ أضع قطعتي بصل في جواربي، إذا أعتقدتُ أن المهاجم حركته متواصلة وأتعبني أقوم بتناول قطعة بصل ثمّ أتحدث معه لكي لا يرغب بالوقوف إلى جانبي".
وتابع: "لم أفعل ذلك في دوري المحترفين ولكن شكلي برجع لها في الموسم المقبل أمام أبرز المهاجمين".
وواصل: "إذا جاء ليونيل ميسي للهلال رح أغيب يومين عن النادي حتّى لا يتذكرني".
عن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، قال علي البليهي: "قلتُ له باللغة العربية أنت أسوأ مهاجم وروميلو لوكاكو أفضل منك".
وعن أبرز ذكرياته عن المواجهة ضد الأرجنتين، أشار: "لم أخف من ميسي، خاصة بعد مواجهة الأوروغواي لم أعد أخاف، وكان همنا إزالة الضغط على اللاعبين الآخرين، وتصريحاتي التي ينتقدها البعض تدخلني في تحد بيني وبين نفسي".
ركزة العلم
وعن مشهد "ركزة العلم" التي قام بها بعد مواجهة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا، أوضح البليهي: "هذه المباراة كانت بالنسبة لي معركة شخصية، نحن نلعب نصف نهائي في ملعب الخصم".
وأوضح: "السبب المباشر لقيامي بتلك اللقطة هو عبد الرزاق حمدالله، فقد حصلت على بطاقة صفراء بعد لقطة معه وهو ما أدى لإيقافي عن المباراة النهائية، لو لم أكن أخذت تلك البطاقة لغادرت الملعب فورًا بعد نهاية اللقاء".
وأردف: "ما حدث أنني بعد صافرة النهاية أخذت أجري حول الملعب، فأنا موقوف عن اللقاء النهائي، وخلال خروجي خطرت لي تلك الفكرة بغرس العلم لتبقى ذكرى جميلة، وقمت بهذا فعلًا وطلبت من الجميع ترك العلم".
اعتذار للجمهور
وقدم البليهي اعتذاره للجمهور على تصرفاته التي يراها البعض استفزازية، قائلًا: "أعتذر للجمهور اللي فاهم البليهي بشكل خاطئ، من الممكن أن تكون شخصيتي مستفزة داخل الملعب، لكنني إنسان آخر خارج الملعب، أعتذر لكم للمرة الثانية والله يوفق كل الفريق السعودية".