عبدالله مادو يمزق قميصه خلال الاحتفال بهدف النصر الثاني في شباك الباطن (فيديو)

يبدو أن فوز النصر السعودي القاتل على نظيره الباطن، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك"، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لن يمر مرور الكرام على جماهير "العالمي".

وحرصت جماهير النصر على تداول عدة فيديوهات لاحتفال اللاعبين بالفوز الثمين، وكان أكثر الفيديوهات التي لفتت النظر هو ما فعله عبدالله مادو، مدافع الفريق، بعدما سجل النصر الهدف الثاني في شباك الباطن.

وظهر مادو في الفيديو وهو يركض للاحتفال بهدف محمد آل فتيل الثاني للنصر حيث مزق قميص "العالمي" من شدة الفرحة، وهو ما اعتبره الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دليل على شدة حماس اللاعب.