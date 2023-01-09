هل تقدم وليد معاذ باستقالته من رئاسة النادي الأهلي السعودي؟
أثار وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، جدلًا خلال الساعات الماضية، على خلفية أنباء تقدمه باستقالته من رئاسة النادي.
وتم تداول صورة للحساب الشخصي لوليد معاذ، عبر موقع "تويتر"، والتي شهدت إزالة عبارة "رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي" من حسابه، إذ أشار البعض إلى أن هذا الأمر جاء اعتراضًا منه على تجاهل وزارة الرياضة دعم النادي.
وقال الدكتور رأفت عبدالجواد، الرئيس التنفيذي السابق للنادي الأهلي، عبر حسابه على تويتر "سؤال لوزارة الرياضة، كل مداخيل النادي الأهلي تذهب لسداد الديون ولا تكفي لاستخراج الكفاءة المالية، في حين مَن تسبب في هذه الديون هو الرؤساء، وقد خرجوا دون سدادها والنظام صريح عليهم أن يدفعوا، يعني لا حاسبتم من تسبب بها! ولا سددتم عنهم، وحتى المكلف من قبلكم قرر الاستقالة! ماذا بعد؟".
وأضاف في تغريدة أخرى "على الأهلاويين التوجة لوزير الرياضة ومطالبته بإنقاذ النادي خاصة أن هناك 4 مباريات مفصلية قادمة إما تحدد الصعود، وإما الاستمرار في دوري يلو، أما الحديث الآن عن عمل الأخ وليد معاذ سواء بالإيجاب والسلب فلا يسمن ولا يغني من جوع، وحدوا الهدف ولو مرة واحدة لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا".
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي أو بيان بالنفي أو التأكيد من إدارة الأهلي الحالية، بشأن ما يتردد عن استقالة وليد معاذ أو إدارته.
وكانت وزارة الرياضة كلفت وليد معاذ برئاسة النادي الأهلي، عقب استقالة مجلس إدارة ماجد النفيعي، في بداية الموسم الرياضي الجاري، على خلفية هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، والنتائج المتذبذبة للفريق مع انطلاق الموسم.
وقررت الوزارة تكليف مجلس إدارة مؤقت، برئاسة وليد بن عبد الرزاق معاذ، وعضوية كل من تيسير بن جابر الجاسم، خالد بن محمد السريحي، محمد عبد الله القنب، سعود بن أسعد رحيمي، وطارق بن عبد الله خليفة، لحين انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي المتصدر، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للراقي.