هل تقدم وليد معاذ باستقالته من رئاسة النادي الأهلي السعودي؟

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي أو بيان بالنفي أو التأكيد من إدارة الأهلي الحالية، بشأن ما يتردد عن استقالة وليد معاذ أو إدارته.

وكانت وزارة الرياضة كلفت وليد معاذ برئاسة النادي الأهلي، عقب استقالة مجلس إدارة ماجد النفيعي، في بداية الموسم الرياضي الجاري، على خلفية هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى، والنتائج المتذبذبة للفريق مع انطلاق الموسم.

وقررت الوزارة تكليف مجلس إدارة مؤقت، برئاسة وليد بن عبد الرزاق معاذ، وعضوية كل من تيسير بن جابر الجاسم، خالد بن محمد السريحي، محمد عبد الله القنب، سعود بن أسعد رحيمي، وطارق بن عبد الله خليفة، لحين انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي المتصدر، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للراقي.